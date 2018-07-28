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В Чикаго самолет сел на автомобильную трассу
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В Чикаго самолет сел на автомобильную трассу 

Российская Газета 57 минут назад
Фото: Российская Газета
Легкомоторный самолет Ercoupe 415-D совершил вынужденную посадку на автомобильную трассу Lake Shore Drive в Чикаго. Пилот, его пассажирка, а также люди на дороге не пострадали, сообщает газета Chicago Tribune.
По данным Федерального авиационного управления, пилот пролетел под аркой пешеходного моста и хотел приземлиться на соляных озерах. Однако машина неожиданно стала терять высоту.
В этой связи было запрошено разрешение на посадку на автотрассу. Полиция заблаговременно закрыла для проезда часть дороги. По факту инцидента проводится расследование. По предварительным данным, причиной нештатной ситуации стало отсутствие топлива.
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