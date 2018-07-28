Обзор московских событий в СМИ за 28 июля

«Известия» . Махровая халатность: убийство в Серпухове вскрыло системные проблемы Почему ответственность за допущенные детоубийства несет только участковый. ссылка

«Московский комсомолец». 1030‑летие крещения Руси отметят уникальным перезвоном колоколов Секреты и традиции храма на Ваганьковском. ссылка

«Московский комсомолец». В бизнес столичных жриц любви вклинились непонятные красотки «Ночные бабочки» пожаловались на небывалую конкуренцию. ссылка

«Московский комсомолец». Миллион отличных перспектив Юные жители Подмосковья получили мастер-классы от экспертов и приблизились к собственным мечтам. ссылка

Комсомольская правда ». В Подосковье священник зарезал жену, чтобы не разводиться Преступление шокировало всех, кто знал отца Дионисия. ссылка

«Комсомольская правда». Как перенести жару в Москве : ледяная пещера в «Зарядье», пляжи и вейкборд Пять мест Москвы, действительно леденящих кровь. ссылка

Московская правда ». Приложение «Госуслуги Москвы» оповестит о готовности документов Появился еще один удобный способ узнать о готовности загранпаспорта, записи к врачу или об оплате автомобильных штрафов. ссылка

«Московская правда». После нападений на пассажирок в Москве создадут «черный список» таксистов Депутаты Мосгордумы предлагают создать «черный список» таксистов, куда вносились бы данные о водителях, на которых со стороны пассажиров неоднократно поступали жалобы на агрессию. ссылка

«Московская правда». Консультации нефрологов, флебологов и ортопедов пройдут в 11 парках Москвичи смогут получить консультации врачей общей практики, отоларингологов, дерматологов, флебологов и нефрологов, а также пройти бесплатную диагностику. ссылка

«Московская правда». Футбольное поле с подогревом и прозрачной крышей построят в ВАО В составе трехэтажного спортивного комплекса на ул. Суздальская появится круглогодичное футбольное поле с подогревом и прозрачной крышей. ссылка

«Вечерняя Москва». С. Собянин учредил ежегодные гранты для государственных публичных библиотек Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о предоставлении грантов библиотекам 26 июля 2018 г. ссылка

«Вечерняя Москва». Власти Москвы снизили стартовую стоимость аренды участка ТПУ «Алма-Атинская» Площадь рассматриваемого участка составляет 3,1 га. ссылка

«Вечерняя Москва». Пользователи приложения «Госуслуги Москвы» начали получать уведомления о готовности документов Помимо информации об электронных услугах, пользователи могут настроить и другие уведомления. ссылка

«Вечерняя Москва». Ежедневные автобусные рейсы Москва-Курск запустили от автостанции «Варшавская» С 27 июля началась продажа билетов на автобусный рейс по маршруту Москва-Курск. ссылка

«RT». Нападение на полицейского в центре Москвы попало на видео Нападение неизвестного в центре Москвы на сотрудника полиции попало на видео. ссылка