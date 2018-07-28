Эксперты: новый законопроект об обороне США является завуалированной мерой протекционизма

ПЕКИН, 28 июля. / ТАСС /. Новый законопроект об обороне США следует считать завуалированной протекционистской мерой, наносящей удар по международной свободной торговле. Такое мнение высказали эксперты КНР , сообщает в субботу китайская газета Global Times.

"Это еще один типичный протекционистский ход Соединенных Штатов", — цитирует издание директора Центра экономической дипломатии при Фуданьском университете ( Шанхай ) Сун Гою. По его словам, в этом документе приводятся положения, которые резко ущемляют законные права некоторых крупных китайских телекоммуникационных компаний, предписывая американским госучреждениям не осуществлять закупки их продукции. «Включение таких распоряжений в законопроект по обороне следует считать нерациональным шагом», — подчеркнул он, добавив, что подобные действия «снизят уровень взаимного доверия двух стран и усилят торговые трения между ними».

По словам независимого пекинского эксперта в сфере телекоммуникаций Фу Ляна, лишь малая толика товаров и услуг подобного рода, оплачиваемых властями Соединенных Штатов, приходится на товары из КНР. «И, даже невзирая на это, США продолжают утверждать, что из-за китайских компаний произойдет утечка [важной конфиденциальной информации], которая навредит американским национальным интересам, — заметил он. — Более того, это означает, что [правительству Соединенных Штатов] придется закупать телекоммуникационную продукцию по более высоким ценам».

Как подчеркнул в свою очередь заместитель директора Института по исследованию международных рынков при министерстве коммерции КНР Бай Мин, новый американский законопроект, действительно, теоретически призван обеспечить защиту Соединенных Штатов, однако фактически «мотивом к его утверждению стали протекционистские устремления». «Это демонстрирует, что подлинная цель, которую преследуют Соединенные Штаты, — затормозить развитие высокотехнологичного сектора Китая, а вовсе не только защитить национальную безопасность», — резюмировал эксперт.

26 июля Палата представителей США одобрила закон об оборонных ассигнованиях на сумму $716 млрд, согласно которому не позднее января 2021 года всем американским госучреждениям будет запрещено приобретать товары или пользоваться услугами китайских телекоммуникационных корпораций ZTE и Huawei.