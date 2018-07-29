«Атака мертвецов»: какая битва Первой мировой войны получила такое название

Существует немало примеров подлинного героизма и бесстрашия русских солдат в ходе Первой мировой войны. Один из таких эпизодов связан с обороной крепости Осовец 6 августа 1915 года и вошел в историю как «атака мертвецов».

В немецкой осаде

Старинная крепость Осовец в 50 километрах от польского города Белосток и в 23 километрах от границы с Восточной Пруссией имела важное стратегическое значение, являясь одним из центров обороны так называемого «Польского мешка». В сентябре 1914 года сюда подошли части 8-й германской армии. Хотя у немцев имелся значительный численный перевес и они использовали тяжелую артиллерию, русским удалось отбить штурм. Второй штурм начался 3 февраля 1915 года. Через шесть дней интенсивных боев немцам удалось занять первый оборонный рубеж русских. Крепость подвергли массированному артиллерийскому обстрелу. «Страшен был вид крепости, вся крепость была окутана дымом, сквозь который то в одном, то в другом месте вырывались огромные огненные языки от взрыва снарядов; столбы земли, воды и целые деревья летели вверх; земля дрожала, и казалось, что ничто не может выдержать такого ураганного огня», — писал один из руководителей Военно-инженерной академии РККА и непосредственный участник тех событий Сергей Александрович Хмельков в своей работе «Борьба за Осовец». Генеральный штаб русской армии поставил перед участниками обороны задачу — продержаться хотя бы двое суток. И на этот раз немецкий штурм был отбит.

Отравленные солдаты

Но германцы не сдавались. В июле 1915 года они вновь перешли в наступление. На этот раз противник решил применить против защитников крепости отравляющие вещества. В районе Осовца развернули 30 газобаллонных батарей. Рано утром 6 августа они выпустили облако хлора. Газ проник на глубину до 20 километров. Русские не ожидали газовой атаки, и никаких защитных средств от нее у них не было. Это привело к тяжелым потерям со стороны оборонявшего крепость 226-го Землянского полка. Около 1600 человек были полностью выведены из строя. Немцы не остановились на этом, они еще и принялись обстреливать крепость, причем часть орудий стреляла химическими зарядами. Затем на штурм устремилась германская пехота, насчитывавшая около 7000 человек. Две первых линии русской обороны оказались заняты. Тогда комендантом крепости генерал-лейтенантом Николаем Бржозовским был отдан приказ вести штыковую контратаку. Ее возглавил командир 13-й роты Землянского полка подпоручик Владимир Котлинский, собравший под свое начало несколько десятков бойцов, наименее пострадавших от газа. Со стороны казалось, что в бой идут покойники: лица у солдат были земляного цвета, обмотаны тряпками, на коже виднелись язвы от ожогов. Некоторые харкали кровью, а вместо привычных криков «ура» из солдатских глоток раздавался жутковатый хрип. Тем не менее, горстке этих доходяг удалось обратить многочисленную немецкую пехоту в бегство. Поручик Котлинский в бою получил смертельное ранение, но к восьми часам утра прорыв обороны был ликвидирован, а к 11 атака была полностью отбита. Несколько дней спустя Генштабом был отдан приказ о прекращении боев и эвакуации военного гарнизона крепости — ее дальнейшая оборона была нецелесообразна с точки зрения общей ситуации на фронте. В сентябре 1916 года поручик Котлинский был посмертно награжден орденом Святого Георгия 4-й степени за оборону крепости Осовец. Имена рядовых участников обороны, увы, не сохранились в истории.

Причины победы

«Атакой мертвецов» оборону Осовца впервые назвал в 1939 году уже упомянутый Сергей Хмельков: «Эта атака „мертвецов“… настолько поразила немцев, что они не приняли боя и бросились назад, много немцев погибло на проволочных сетях перед второй линией окопов от огня крепостной артиллерии». Но каким образом нескольким десяткам русских солдат удалось победить несколько тысяч немцев? Во-первых, немецкие солдаты были убеждены, что газовая атака сделает русских полностью неспособными сопротивляться. Во-вторых, штыковой атаке противостояли все же не тысячи немецких солдат, а один только 18-й полк 70-й бригады 11-й дивизии ландвера. В-третьих, колоссальный психологический эффект на немецкую пехоту оказал один только вид идущих в атаку отравленных «зомби». Пока немцы приходили в себя, начала наступление русская артиллерия.