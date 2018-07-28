Из-за США и других неплательщиков ООН оказалась в «тяжелой ситуации» 

ООН оказалась в «тяжелой ситуации» из-за того, что США и еще 80 стран задерживают выплату членских взносов в регулярный бюджет, сообщает всемирная организация.
В частности, среди должников называются Белоруссия, Египет, Иран, Таджикистан, Саудовская Аравия. Должники не заплатили ООН около 810 млн долларов.
Взносы в полном объеме уплатили 112 государств, передает «Интерфакс».
Напомним, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что доход ООН «еще никогда не был таким низким в сравнении с предыдущими годами».