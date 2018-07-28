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Беларусь намерена сотрудничать с CITIC Group в сфере сельского хозяйства — заместитель премьер-министра
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Беларусь намерена сотрудничать с CITIC Group в сфере сельского хозяйства — заместитель премьер-министра 

ИА Синьхуа 28 минут назад
Минск, 28 июля /Синьхуа/ — Беларусь намерена сотрудничать с китайской корпорацией CITIC Group в области сельского хозяйства. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый.
"Сегодня на переговорах в Минсельхозпроде мы предложили CITIC Group пять проектов. В их числе проекты по развитию переработки говядины, развитию птицеводства и поставкам мяса птицы в Китай… Также мы внесли следующее предложение: производим сухое молоко здесь, поставляем в Китай, а там будет построен завод, который будет выпускать 8-9 видов продукции из этого молока — йогурт, сметану, мороженое и т. д. Условились, что 14-17 августа министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и с китайской стороны COFCO Engineering & Technology встретятся в Китае с конкретными производителями и переработчиками", — сказал он.
Сейчас Белорусская национальная биотехнологическая корпорация /БНБК/ реализует проект по организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы. CITIC Group выступает в качестве генподрядчика и акционера. В Пуховичском районе Минской области в пятницу прошла церемония, посвященная началу строительства, был заложен первый камень и памятная капсула с посланием будущим поколениям. «Это будет комплекс из 14 заводов с перспективой дальнейшего развития», — отметил М. Русый.
"Нам очень импонирует инвестиционный климат в Беларуси. Мы сегодня уделяем особое внимание реализации совместных проектов в области сельского хозяйства, это направление является очень перспективным", — сказал председатель правления CITIC Group Чан Чжэньмин. —0—
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