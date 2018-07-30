Ещё
Самолет разбился и загорелся в Бразилии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самолет разбился и загорелся в Бразилии 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Небольшой двухмоторный самолет разбился и загорелся в аэропорту Кампо-де-Марте в Сан-Паулу. Оба пилота застряли в кабине, позже один из них скончался. Об этом сообщает бразильский портал EM.com. Видеозапись, снятая очевидцем, опубликована на YouTube.
Отмечается, что на борту самолета находились еще пять человек, но они получили незначительные травмы. Их доставили в больницы с травмами живота и головы.
Самолет, по информации Национального авиационного агентства Бразилии, имел всю необходимую информацию и был исправен. О то, что стало причиной крушения, пока не известно. Предполагается, что пилоты попытались совершить аварийную посадку.
Последние новости
Съела немытые фрукты и закусила мясом: черви поразили мозг девочки. Фото Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Латвии захотели раздробить Россию187
Итоги пенсионных митингов: будет ли эффект?418
Гузеевой вынесли приговор после крупного скандала
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле85
Депутат Рады ужаснулся, открыв украинский учебник
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Российских туристок обижают в Турции
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение