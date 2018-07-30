Самолет разбился и загорелся в Бразилии

Небольшой двухмоторный самолет разбился и загорелся в аэропорту Кампо-де-Марте в Сан-Паулу. Оба пилота застряли в кабине, позже один из них скончался. Об этом сообщает бразильский портал EM.com. Видеозапись, снятая очевидцем, опубликована на YouTube.

Отмечается, что на борту самолета находились еще пять человек, но они получили незначительные травмы. Их доставили в больницы с травмами живота и головы.

Самолет, по информации Национального авиационного агентства Бразилии, имел всю необходимую информацию и был исправен. О то, что стало причиной крушения, пока не известно. Предполагается, что пилоты попытались совершить аварийную посадку.