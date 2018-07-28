При помощи специального алгоритма можно узнать, является ли беседа «токсичной»

Результат алгоритма не превышал 65 процентов.

Научные специалисты Корнеллского университета ( США ) разработали алгоритм, который поможет интернет-пользователям. Так, он дает понять, является переписка в Сети «токсичной».

Информация о разработке ученых представлена на сайте учреждения.

В результате чего авторы алгоритма говорят, что их инструмент пригодится для форумов и чатов.

При наполнении базы данных задействован портал Wikipedia — Talk pages, предназначающийся для редакторов статей.

Уточняется, что разработчики собрали 1270 диалогов, которые начинаются с вежливых фраз.