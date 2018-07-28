При помощи специального алгоритма можно узнать, является ли беседа «токсичной» 

Результат алгоритма не превышал 65 процентов.
Научные специалисты Корнеллского университета (США) разработали алгоритм, который поможет интернет-пользователям. Так, он дает понять, является переписка в Сети «токсичной».
Информация о разработке ученых представлена на сайте учреждения.
В результате чего авторы алгоритма говорят, что их инструмент пригодится для форумов и чатов.
При наполнении базы данных задействован портал Wikipedia — Talk pages, предназначающийся для редакторов статей.
Уточняется, что разработчики собрали 1270 диалогов, которые начинаются с вежливых фраз.