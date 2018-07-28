СПРАВКА — День работника торговли в России, отмечаемый в четвертую субботу июля

МОСКВА , 28 июл /ПРАЙМ/. День работника торговли в России отмечается в субботу.

Ниже приводится справочная информация.

День работника торговли в России отмечается в четвертую субботу июля согласно указу президента от 7 мая 2013 года. В 2018 году он празднуется 28 июля.

Профессиональный праздник работников, занятых в торговле, впервые был установлен указом президиума Верховного совета СССР от 29 июня 1966 года, которым предписывалось отмечать его в четвертое воскресенье июля. По указу президиума Верховного совета СССР от 1 ноября 1988 года он был объединен с Днем работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения и стал отмечаться в третье воскресенью марта. Он стал называться Днем работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. При этом отдельные торговые организации и некоторые региональные властные структуры продолжали отмечать праздник в четвертое воскресенье июля.

В 2013 году День работника торговли был выделен в самостоятельный праздник и была установлена его новая дата.

Торговля вносит ощутимый вклад в экономику России, активно формируя валовый внутренний продукт. В 2017 году доля оптовой и розничной торговли составила около 14% ВВП страны.

Потребительский рынок остается одним из наиболее устойчивых к рискам экономического развития секторов российской экономики.

Оборот розничной торговли в России в 2017 году увеличился на 1,2% в сопоставимых ценах по сравнению с 2016 годом — до 29,804 триллиона рублей. В 2017 году в его структуре удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 48,2%, непродовольственных товаров — 51,8% (в 2016 году — 48,6% и 51,4% соответственно).

В сфере торговли работает практически каждый пятый россиянин. По данным Росстата, в 2017 году в этой отрасли были заняты более 13 миллионов человек.

Отрасль динамично развивается, растет качество обслуживания покупателей, предприятия внедряют инновации и инвестируют в свою модернизацию.

Активно развивается сегмент электронной торговли — по объемам он скоро сравняется с традиционными магазинами и супермаркетами.

Торговля вносит особый вклад в общее развитие предпринимательства в стране, так как зачастую именно торговля является первым ("стартовым") видом бизнеса для многих предпринимателей. В секторе торговли работает около трети малых предприятий России.

Малые и средние торговые предприятия выполняют важную экономическую и социальную функцию, являясь каналом сбыта продукции мелких и средних производителей потребительских товаров, прежде всего продуктов питания, и сельскохозяйственных производителей. Малые и средние торговые предприятия также часто первыми начинают продажи новых товаров, производители которых еще не достигли необходимого масштаба для создания широкой дистрибуции и выхода в розничные сети.

Торговля имеет стратегическое значение для обеспечения социально-экономической стабильности, так как в результате удовлетворения потребительского спроса обеспечивается доступность необходимых для жизнедеятельности товаров, которая в свою очередь определяет динамику инфляционных процессов, структуру денежных расходов и динамику денежных доходов.