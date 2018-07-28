Как построить ядерный бункер на 350 человек?

Куда бежать, если вдруг начнут падать атомные бомбы? Или если начнутся боевые действия, и общество окажется на краю гибели? Конечно, вы можете попытаться спрятаться под кроватью или накрыть лицо подушкой в надежде, что все поскорее закончится, но вряд ли это можно назвать жизнеспособной стратегией.

Все же будет гораздо удобнее, если у вас под рукой окажется ядерный бункер, где можно в безопасности пересидеть кризис в компании 350 друзей и знакомых. По иронии судьбы, примерно столько же нужно, чтобы сформировать правительство, после того как катастрофа миновала, — так что проигравших не будет.

Вот пять советов, как построить такой бункер, чтобы укрыться, например, от ядерной войны.

1) Расположение

Да, это правило действует и для бункеров тоже: дислокация, дисклокация и еще раз дислокация. Расположение будущего бункера имеет принципиальное значение.

«Бункер не должен прилегать к крупному городу или располагаться вблизи от предполагаемой цели, куда будет бить противник», — объясняет Улла Варнке Айесков (Ulla Varnke Egeskov), сотрудник исторического музея Северной Ютландии. Занесенный снегом бункер времен Второй мировой войны в итальянских Альпах

Айесков изучает датские бункеры времен холодной войны, среди которых — знаменитый Реган Вест. Строительство этого крупного подземного убежища велось с 1963 по 1968 год под строжайшим секретом. Сюда предполагалось эвакуировать датское правительство и королевскую семью, начнись вдруг ядерная война с коммунистическим Варшавским блоком.

Бункер располагается в Рольском лесу недалеко от местечка Ребиль — и это неслучайно. Там правительство надеялось укрыться от дождя советских атомных бомб.

«На сегодняшний день нам известно, что страны Варшавского договора в случае ядерной войны планировали делать ставку на тактическое ядерное оружие небольшого размера. Поэтому Реган Вест запрятан глубоко в лесу», — объясняет Улла Варнке Айесков.

Секретный ядерный бункер Дании

Реган Вест — это сокращение от «Правительственная постройка в Западной Дании». Из этого бункера предполагалось управлять страной в случае ядерной войны.

Места в бункере были зарезервированы для руководящих членов правительства, сотрудников ведущих учреждений и королевской семьи, а также избранных работников правоохранительных органов и медицинского персонала.

Штат бункера включал в себя также связистов, техников, поваров и даже одного священника — всех, без кого не обойтись в случае кризиса.

Бункер строила служба военного строительства с 1963 по 1968 годы.

Реган Вест — бункер гражданского назначения. У военных имелась сеть собственных убежищ. Бункер поддерживался в рабочем состоянии до 2003 года. В настоящее время исторический музей Северной Ютландии работает над тем, чтобы открыть его для широкой публики.

Общая площадь бункера, расположенного на глубине 60 метров, — 5,5 тысяч квадратных метров.

2) Стройматериалы

Разумеется, вам придется позаботиться о строительных материалах.

Место для бункера Реган Вест выбрано не случайно: искомый квадрат Рольского леса богат меловыми отложениями, и они дополнительно укрепляют убежище.

«Там толстый и надежный слой известняка. В Дании мало таких мест, и если вы вдруг захотите построить второй такой же бункер, придется хорошенько поискать», — объясняет Улла Варнке Айесков.

Поэтому, скорее всего, вам придется пойти более традиционным путем. Сперва вам надо будет вырыть в земле яму, укрепить ее бетоном и накрыть куполом, чтобы ваш бункер выстоял в случае прямого попадания и взрыва.

Чтобы копать, наверное, придется позвать на помощь пару друзей, в одиночку вам не справиться — тот же Реган Вест находится на глубине 60 метров.

3) Провиант

В мае этого года власти Швеции распространили среди гражданского населения 4,7 миллиона брошюр «Если настанет кризис или война».

В брошюре указан список продовольствия, запас которого полезно иметь под рукой. Особенно важны продукты с долгим сроком годности, которые не надо готовить. Предпочтение следует отдавать галетам и лепешкам, сыру в тюбиках, овсянке, чечевице, фасоли, банкам с макрелью, мармеладу — и, наконец, черничному киселю.

Кстати говоря, Дания сама публиковала брошюры по гражданской обороне, последняя из которых вышла в далеком 1962 году. Тогда власти советовали датчанам запасаться хрустящими хлебцами, фрикадельками и изюмом.

«Все эти продукты долго хранятся, и в любой момент их можно достать из кладовки, если вдруг случится катастрофа», — говорит Улла Варнке Айесков.

Если вдруг придется провести несколько дней под землей, особенно важен запас воды.

«Когда есть вода, продержаться можно гораздо дольше. Поэтому здорово, если в убежище есть собственный колодец, как в Реган Вест. Но тот бункер — вообще единственный в своем роде, поэтому о воде все же лучше позаботиться отдельно», — объясняет Улла Варнке Айесков.

Нельзя забывать и о том, что съеденная еда рано или поздно выйдет наружу. Поэтому особое значение в бункере приобретает личная гигиена.

«Ходить в туалет придется в отдельное место, и об этом лучше позаботиться заранее», — говорит Улла Варнке Айесков.

Полноценные ванные комнаты и туалеты, как в Реган Вест, вы вряд ли построите, но не забудьте, по крайней мере, о бачках-септиках и гигиенических принадлежностях, чтобы мыть руки.

4) Поведение

В случае войны или кризиса в Реган Вест обосновались бы правительство и королевская семья. Бункер специально строили для того, чтобы поддерживать в стране централизованную власть, способную принимать решения в трудную минуту.

«В бункере предполагалась строгая иерархия, без нее все бы попросту рассыпалось», — комментирует Улла Варнке Айесков.

Чтобы продолжать работу в сложных условиях, нужна жесткая организация. Для этого в бункере особая задача отводилась полицейским — поддерживать порядок.

«Если вы ходите, чтобы жизнь продолжалась даже в экстремальной ситуации, необходимо сохранять спокойствие и хотя бы какое-то подобие нормальности», — объясняет Улла Варнке Айесков.

Крайне важно и присутствие технического персонала.

«Если выйдет из строя вентиляция или фильтр воздуха, всем не поздоровится», — говорит Улла Варнке Йенсен.

Что касается общественного убежища, куда народ сбежится, если вдруг заревет сирена, то там соблюдать строгую иерархию уже не обязательно. Здесь у обитателей убежища уже нет очерченного круга обязанностей.

Но речь же идет о вашем собственном бункере, поэтому и решать тоже вам. В любом случае не повредит позвать парочку друзей посолиднее и кого-нибудь, кто бы умел обращаться с отверткой.

5) Обстановка

Разумеется, свет в бункере имеется лишь искусственный. Всякие окна — слабое место и потому исключены по соображениям безопасности.

Как бы то ни было, можно попробовать создать в убежище уют, чтобы в нем было приятно прятаться. Бункер гражданской обороны в Швейцарии

Когда Реган Вест только выстроили, стены в нем были голые и некрашеные. Позднее ученые обнаружили, что цвет влияет на настроение человека, поэтому бункер раскрасили.

«Кроме того, по стенам развесили фотографии, а в местах отдыха поставили искусственные цветы, чтобы людям было комфортнее», — рассказывает Улла Варнке Айесков.

Даже на глубине 60 метров в меловых отложениях полуострова Ютландия можно уютно расположиться на диване, разглядывая пластиковые цветы и любуясь фотообоями с видами леса.

Поэтому подумайте, не сделать ли вам в бункере стены веселой расцветки. В конце концов, в убежище можно сложить пластиковую новогоднюю елку в надежде, что когда настанет катастрофа, ее не придется наряжать.

ПС: Не забудьте оборудовать систему вентиляции фильтром от ядерных осадков. Вам также пригодится газовый фильтр. Они на дороге не валяются, но поспрашивайте на строительном рынке.