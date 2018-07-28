Рядом с омской «Мегой» устанавливают дорожные камеры 

Камеры будут работать на ул. Конева и фиксировать нарушения скоростного режима. 27 июля неподалеку от ТЦ «Мега» началась установка камер видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Работать они будут на ул. Конева на участке от ул. Б. Архитекторов до ул. Ватутина и фиксировать превышении скоростного режима (ч. 2, 3, 4, 5 ст. 12.9 КоАП РФ). Отметим, что именно на этом отрезке дороги стоят временные знаки ограничения скоростного режима. Омичи также сообщали об установке камер у Телецентра. Здесь камеры также будут «ловить» любителей прокатиться по городу с ветерком.
В этом году, как ранее писал "Омск Здесь", планируется установить и ввести в эксплуатацию 58 комплексов видеофиксации. Из них 19 камер будут настроены на «поимку» автолюбителей, проезжающих на запрещающий сигнал светофора. По данным полиции, за первые полгода дорожным камерам зафиксировано более 29 тыс. нарушений ПДД. Более 90% из них — превышение скорости.
С полным списком можно ознакомиться здесь.