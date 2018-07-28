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Доходы 100 крупнейших китайских интернет-компаний выросли в 2017 году на 50,6 процента
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Доходы 100 крупнейших китайских интернет-компаний выросли в 2017 году на 50,6 процента 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 28 июля /Синьхуа/ — В прошлом году доходы 100 крупнейших китайских интернет-компаний выросли на 50,6 процента по сравнению с 2016 годом.
Их вклад в национальное экономическое развитие в очередной раз увеличился, говорится в докладе, совместно опубликованном Информационным центром Министерства промышленности и информатизации и Китайским обществом пользователей интернета.
Интернет стал одной из сфер с самыми оживленными инновациями и самым высоким уровнем проникновения. Сто крупнейших китайских интернет-компаний обладают разнообразными бизнес-моделями и постоянно охватывают новые сферы.
Следует отметить, что заметно выросла роль компаний-лидеров в стимулировании развития производственных цепочек благодаря интеграции и инновациям.
Продолжает ускоряться интеграция интернета и промышленного производства. Согласно докладу, 20 из 100 ведущих китайских интернет-компаний специализируются в сфере обслуживания реального сектора экономики с упором на содействие интеллектуальному производству.
В первую десятку 100 крупнейших китайских интернет-компаний входят Alibaba, Tensent, Baidu, JD.com, NetEase, Sina, Sohu, Meituan, 360 и Xiaomi. -0-
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