Доходы 100 крупнейших китайских интернет-компаний выросли в 2017 году на 50,6 процента

Пекин, 28 июля / Синьхуа / — В прошлом году доходы 100 крупнейших китайских интернет-компаний выросли на 50,6 процента по сравнению с 2016 годом.

Их вклад в национальное экономическое развитие в очередной раз увеличился, говорится в докладе, совместно опубликованном Информационным центром Министерства промышленности и информатизации и Китайским обществом пользователей интернета.

Интернет стал одной из сфер с самыми оживленными инновациями и самым высоким уровнем проникновения. Сто крупнейших китайских интернет-компаний обладают разнообразными бизнес-моделями и постоянно охватывают новые сферы.

Следует отметить, что заметно выросла роль компаний-лидеров в стимулировании развития производственных цепочек благодаря интеграции и инновациям.

Продолжает ускоряться интеграция интернета и промышленного производства. Согласно докладу, 20 из 100 ведущих китайских интернет-компаний специализируются в сфере обслуживания реального сектора экономики с упором на содействие интеллектуальному производству.