Подпольный цех по производству алкоголя обнаружили на складах в Благовещенске

"Сотрудники МО МВД России «Белогорский» совместно с региональным УФСБ провели обыск на складах в Благовещенске, где обнаружили подпольный цех по изготовлению нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции", — говорится в сообщении.

В цехе изъяли 20 тыс. литров спиртосодержащей продукции, более 14 тыс. бутылок разных марок, два станка для розлива и укупорки пробок, около 120 тыс. пустых стеклянных бутылок, коробки с пробками, а также рулоны федеральных специальных марок с признаками подделки. Обыск на складах проводился в рамках расследования возбужденного в мае уголовного дела об изготовлении и сбыте поддельных акцизных марок.

По факту обнаружения цеха с нелегальным алкоголем возбудили еще одно дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками"). Подозреваемого в незаконном обороте алкоголя молодого человека задержали и поместили в изолятор временного содержания. Под стражей он пробудет два месяца.