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Подпольный цех по производству алкоголя обнаружили на складах в Благовещенске
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Подпольный цех по производству алкоголя обнаружили на складах в Благовещенске 

ТАСС 29 минут назад
МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Силовики в Благовещенске обнаружили цех по производству нелегального алкоголя. Было изъято свыше 20 тыс. литров продукции, сообщает в субботу пресс-служба УМВД России по Амурской области.
"Сотрудники МО МВД России «Белогорский» совместно с региональным УФСБ провели обыск на складах в Благовещенске, где обнаружили подпольный цех по изготовлению нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции", — говорится в сообщении.
В цехе изъяли 20 тыс. литров спиртосодержащей продукции, более 14 тыс. бутылок разных марок, два станка для розлива и укупорки пробок, около 120 тыс. пустых стеклянных бутылок, коробки с пробками, а также рулоны федеральных специальных марок с признаками подделки. Обыск на складах проводился в рамках расследования возбужденного в мае уголовного дела об изготовлении и сбыте поддельных акцизных марок.
По факту обнаружения цеха с нелегальным алкоголем возбудили еще одно дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками"). Подозреваемого в незаконном обороте алкоголя молодого человека задержали и поместили в изолятор временного содержания. Под стражей он пробудет два месяца.
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