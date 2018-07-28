Для хабаровчан готовят пункты временного размещения

Городские власти Хабаровска определяются места для пунктов временного размещения и эвакуации граждан в случае прихода большой воды, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу администрации краевого центра.

По прогнозам гидрологов, в первой декаде августа уровень Амура возле Хабаровска достигнет отметки 550 сантиметров. В связи с этим перед структурными подразделениями мэрии поставлена задача выявить потенциально опасные места, определить количество жилых домов, которые могут оказаться в зоне затопления. Об этом шла речь на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

— Гребень паводка смещается в сторону Хабаровска. В ближайшие два дня вода в реке поднимется на 20-30 сантиметров. Приблизительно к 4 августа уровень Амура у краевого центра составит пять метров двадцать сантиметров, — сказала начальник Хабаровского гидрометцентра Светлана Агеева

— Если уровень Амура достигнет пяти метров, начнется подтопление улицы Богачева. При отметке в пять метров пятьдесят сантиметров в воде окажется частный сектор поселка Красная речка, а все ливневые коллекторы в южной части города потеряют свою работоспособность, — доложил заместитель начальника городского управления дорог и внешнего благоустройства Виталий Колтанюк.

Как сообщили в хабаровской мэрии, уже принято решение, что Бурейская ГЭС начнет сбрасывать воду в конце сентября после прохождения большой воды.

Первый заместитель мэра по городскому хозяйству Сергей Чернышов дал поручение службе спасения не позднее 30 июля разработать план мероприятий для управления дорог и внешнего благоустройства, проверить исправность техники и всех насосов, которые хранятся в резервном фонде городского управления ГО и ЧС.

Напомним, что пять лет назад в 2013 году уровень воды в Амуре возле Хабаровска достиг исторического максимума и составил 8 метров 8 сантиметров.