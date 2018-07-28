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Логистический парк Шалян — «аванпост» «Степного Шелкового пути» в АР Внутренняя Монголия
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Логистический парк Шалян — «аванпост» «Степного Шелкового пути» в АР Внутренняя Монголия 

ИА Синьхуа 45 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Хух-Хото, 27 июля /Синьхуа/ — Логистический парк Шалян расположен в южных пригородах города Хух-Хото /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/. Здесь размещаются склады общей площадью на 40 тыс. кв.м. Ежегодная пропускная способность центра составляет 15 млн тонн. Логистический парк Шалян постепенно превращается в современный многопрофильный комплекс, который выступает «аванпостом» «Степного Шелкового пути» в АР Внутренняя Монголия.
Хух-Хото, 27 июля /Синьхуа/ — Логистический парк Шалян расположен в южных пригородах города Хух-Хото /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/. Здесь размещаются склады общей площадью на 40 тыс. кв.м. Ежегодная пропускная способность центра составляет 15 млн тонн. Логистический парк Шалян постепенно превращается в современный многопрофильный комплекс, который выступает «аванпостом» «Степного Шелкового пути» в АР Внутренняя Монголия.
Хух-Хото, 27 июля /Синьхуа/ — Логистический парк Шалян расположен в южных пригородах города Хух-Хото /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/. Здесь размещаются склады общей площадью на 40 тыс. кв.м. Ежегодная пропускная способность центра составляет 15 млн тонн. Логистический парк Шалян постепенно превращается в современный многопрофильный комплекс, который выступает «аванпостом» «Степного Шелкового пути» в АР Внутренняя Монголия.
Хух-Хото, 27 июля /Синьхуа/ — Логистический парк Шалян расположен в южных пригородах города Хух-Хото /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/. Здесь размещаются склады общей площадью на 40 тыс. кв.м. Ежегодная пропускная способность центра составляет 15 млн тонн. Логистический парк Шалян постепенно превращается в современный многопрофильный комплекс, который выступает «аванпостом» «Степного Шелкового пути» в АР Внутренняя Монголия.
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