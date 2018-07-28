Логистический парк Шалян — «аванпост» «Степного Шелкового пути» в АР Внутренняя Монголия

Хух-Хото, 27 июля / Синьхуа / — Логистический парк Шалян расположен в южных пригородах города Хух-Хото /АР Внутренняя Монголия , Северный Китай/. Здесь размещаются склады общей площадью на 40 тыс. кв.м. Ежегодная пропускная способность центра составляет 15 млн тонн. Логистический парк Шалян постепенно превращается в современный многопрофильный комплекс, который выступает «аванпостом» «Степного Шелкового пути» в АР Внутренняя Монголия.

Хух-Хото, 27 июля /Синьхуа/ — Логистический парк Шалян расположен в южных пригородах города Хух-Хото /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/. Здесь размещаются склады общей площадью на 40 тыс. кв.м. Ежегодная пропускная способность центра составляет 15 млн тонн. Логистический парк Шалян постепенно превращается в современный многопрофильный комплекс, который выступает «аванпостом» «Степного Шелкового пути» в АР Внутренняя Монголия.

Хух-Хото, 27 июля /Синьхуа/ — Логистический парк Шалян расположен в южных пригородах города Хух-Хото /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/. Здесь размещаются склады общей площадью на 40 тыс. кв.м. Ежегодная пропускная способность центра составляет 15 млн тонн. Логистический парк Шалян постепенно превращается в современный многопрофильный комплекс, который выступает «аванпостом» «Степного Шелкового пути» в АР Внутренняя Монголия.

Хух-Хото, 27 июля /Синьхуа/ — Логистический парк Шалян расположен в южных пригородах города Хух-Хото /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/. Здесь размещаются склады общей площадью на 40 тыс. кв.м. Ежегодная пропускная способность центра составляет 15 млн тонн. Логистический парк Шалян постепенно превращается в современный многопрофильный комплекс, который выступает «аванпостом» «Степного Шелкового пути» в АР Внутренняя Монголия.