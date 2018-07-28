Редчайшую бабочку из тропиков поймали под Хабаровском

Очень редкая тропическая бабочка была поймана в селе Бычиха на территории Большехехцирского филиала «Заповедного Приамурья». Это наблюдал корреспондент ИА « Хабаровский край сегодня», который готовил там репортаж о работе известного российского энтомолога Владимира Дубатолова.

— Кто бы мог подумать! Это — тропический вид из рода волнянка. У неё нет даже русского названия, только латинское: Somena Pulverea. Жёлтенькая невзрачная бабочка. У нас водится очень похожий на неё вид — волнянка перечная. А насчёт этой никто даже не подозревал, что он есть в России , — рассказал энтомолог, доктор биологических наук Владимир Дубатолов. — В недавнем прошлом такой экземпляр однажды попался энтомологу из Владивостока в южном Приморье. Он опубликовал информацию о находке. Я тогда подумал, что нужно пересмотреть местный материал. Но как-то руки не доходили. И тут такая же Somena Pulverea прилетает сюда в Бычиху.

Хабаровский край энтомолог из Новосибирска Владимир Дубатолов называет настоящим «Клондайком» для исследователей бабочек. За много лет его работы в Большехехцирском заповеднике, число зафиксированных на этой особо охраняемой территории видов чешуекрылых выросло с 400 примерно на две тысячи. ИА «Хабаровский край сегодня» ранее писало, что за прошлый полевой сезон удалось найти несколько десятков ранее не встречавшихся тут бабочек. Попадались и новые для России виды.

В этом году Владимир Дубатолов благодаря помощи местного жителя в одном из районов Хабаровского края встретил крайне редкую для наших широт теплолюбивую бабочку-эпикопею. После публикации материала об этом в прессе и социальных сетях энтомологу стали поступать странные звонки даже из других регионов страны. Коллекционеры бабочек пытались правдами и неправдами выяснить точное место обитания этой очень красивой и крупной бабочки с размахом крыльев до 9 сантиметров. Однако раскрыть эту информацию он отказывается категорически. Эпикопея занесена в Красную книгу, и ловцы-нелегалы легко могут уничтожить возможно самую северную в мире популяцию этого вида.

С не имеющей русского названия Somena Pulverea подобная история навряд ли повторится. Бабочка эта очень мелкая и совершенно невзрачная. Поэтому она не представляет интереса для собирателей коллекций сушёных насекомых.