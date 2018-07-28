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Новая счастливая жизнь в деревне Мага Тибетского АР
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Новая счастливая жизнь в деревне Мага Тибетского АР 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Лхаса, 27 июля /Синьхуа/ — В деревне Мага поселка Гьиронг одноименного уезда городского округа Шигадзе /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ население сейчас составляет 288 человек. Изначально деревенские жители жили в низких влажных домах, на проселочных дорогах были ухабы и грязь, жизненные условия были очень плохими.
В ноябре 2015 года государство предоставило инвестиции для строительства нового жилого квартала, сейчас в деревне 78 семей уже переехали в кирпично-бетонные дома. Также было закончено улучшение дорог, деревенской площади досуга и других объектов инфраструктуры. Все еще развиваются грузовые и пассажирские перевозки, экспорт рабочей силы и другие отрасли, в 2017 году средний доход на душу населения в деревне Мага достиг 15 тыс. юаней.
Лхаса, 27 июля /Синьхуа/ — В деревне Мага поселка Гьиронг одноименного уезда городского округа Шигадзе /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ население сейчас составляет 288 человек. Изначально деревенские жители жили в низких влажных домах, на проселочных дорогах были ухабы и грязь, жизненные условия были очень плохими.
В ноябре 2015 года государство предоставило инвестиции для строительства нового жилого квартала, сейчас в деревне 78 семей уже переехали в кирпично-бетонные дома. Также было закончено улучшение дорог, деревенской площади досуга и других объектов инфраструктуры. Все еще развиваются грузовые и пассажирские перевозки, экспорт рабочей силы и другие отрасли, в 2017 году средний доход на душу населения в деревне Мага достиг 15 тыс. юаней.
Лхаса, 27 июля /Синьхуа/ — В деревне Мага поселка Гьиронг одноименного уезда городского округа Шигадзе /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ население сейчас составляет 288 человек. Изначально деревенские жители жили в низких влажных домах, на проселочных дорогах были ухабы и грязь, жизненные условия были очень плохими.
В ноябре 2015 года государство предоставило инвестиции для строительства нового жилого квартала, сейчас в деревне 78 семей уже переехали в кирпично-бетонные дома. Также было закончено улучшение дорог, деревенской площади досуга и других объектов инфраструктуры. Все еще развиваются грузовые и пассажирские перевозки, экспорт рабочей силы и другие отрасли, в 2017 году средний доход на душу населения в деревне Мага достиг 15 тыс. юаней.
Лхаса, 27 июля /Синьхуа/ — В деревне Мага поселка Гьиронг одноименного уезда городского округа Шигадзе /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ население сейчас составляет 288 человек. Изначально деревенские жители жили в низких влажных домах, на проселочных дорогах были ухабы и грязь, жизненные условия были очень плохими.
В ноябре 2015 года государство предоставило инвестиции для строительства нового жилого квартала, сейчас в деревне 78 семей уже переехали в кирпично-бетонные дома. Также было закончено улучшение дорог, деревенской площади досуга и других объектов инфраструктуры. Все еще развиваются грузовые и пассажирские перевозки, экспорт рабочей силы и другие отрасли, в 2017 году средний доход на душу населения в деревне Мага достиг 15 тыс. юаней.
Лхаса, 27 июля /Синьхуа/ — В деревне Мага поселка Гьиронг одноименного уезда городского округа Шигадзе /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ население сейчас составляет 288 человек. Изначально деревенские жители жили в низких влажных домах, на проселочных дорогах были ухабы и грязь, жизненные условия были очень плохими.
В ноябре 2015 года государство предоставило инвестиции для строительства нового жилого квартала, сейчас в деревне 78 семей уже переехали в кирпично-бетонные дома. Также было закончено улучшение дорог, деревенской площади досуга и других объектов инфраструктуры. Все еще развиваются грузовые и пассажирские перевозки, экспорт рабочей силы и другие отрасли, в 2017 году средний доход на душу населения в деревне Мага достиг 15 тыс. юаней.
ИА Синьхуа: последние новости
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