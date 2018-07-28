Участники кругосветной авиаэкспедиции столкнулись с проблемой заправки самолетов в Канаде

ОТТАВА , 28 июля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Участники авиаэкспедиции «Международный кругосветный океанический перелет» столкнулись с проблемой покупки топлива для самолетов, преодолев почти весь маршрут по Канаде . Об этом в пятницу сообщил корреспонденту ТАСС руководитель экспедиции летчик-космонавт, Герой России Валерий Токарев через один из мессенджеров.

"К сожалению, Север Канады, где мы идем, ставит нам проблемы с топливом для самолетов, [свободными местами] в гостиницах и метеоусловиями, — передал он. — Вчера [26 июля] мы вынуждены были остановиться в Холл-Бич [территория Нунавут], ищем авгаз [авиатопливо AVGAS 100LL], но, похоже, придется заправить два самолета [из трех] автомобильным топливом, что нежелательно, но другого выхода у нас нет". Токарев уточнил, что ближайшая точка с авиационным топливом находится в 500 морских милях (926 км) от них, а его доставка будет стоит $28 тыс.

"Связь и интернет здесь не везде. В Канаде нам остался один перелет до точки выхода в Гренландию. Надеемся [сегодня, 28 июля] поймать окно с погодой", — написал руководитель экспедиции. Ранее он сообщал, что в этом районе канадской Арктики была сильная облачность и сформировались условия для обледенения.