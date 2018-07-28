Члены арктической авиаэкспедиции не смогли продолжить полет по Канаде из-за плохой погоды

ОТТАВА , 28 июля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Участники авиаэкспедиции «Международный кругосветный океанический перелет» в пятницу не смогли продолжить полет по Канаде из-за плохих погодных условий. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС руководитель экспедиции летчик-космонавт, Герой России Валерий Токарев через один из мессенджеров.

"Сегодня (27 июля — прим. ТАСС) вряд ли улетим, горы [по маршруту следования] закрыты облачностью до 15 тыс. футов (4,5 км), в облаках обледенение", — передал он. Ранее руководитель группы сообщил, что с четверга участники экспедиции вынуждены оставаться в населенном пункте Холл-Бич (территория Нунавут) из-за проблем с покупкой топлива.

"К сожалению, Север Канады, где мы идем, ставит нам проблемы с топливом для самолетов, [свободными местами] в гостиницах и метеоусловиями, — передал он. — Вчера (26 июля — прим. ТАСС) мы вынуждены были остановиться в Холл-Бич, ищем «ав.газ» (авиатопливо AVGAS 100LL — прим. ТАСС), но, похоже, придется заправить два самолета [из трех] автомобильным топливом, что нежелательно, но другого выхода у нас нет".

Токарев также проинформировал, что членам экспедиции остался один перелет по Канаде. Группа прибыла в Страну кленового листа из Аляски вечером 21 июля и планировала преодолеть канадскую часть маршрута за 4-5 дней. Последняя точка канадского перелета — аэродром Кикиктархуак (Нунавут), откуда участники авиаэкспедиции должны вылететь в Гренландию.

Маршрут полета

Арктическая экспедиция «Международный кругосветный океанический перелет» стартовала 3 июля из Самарской области . В перелете задействованы уникальные самолеты-амфибии российского производства — два LA-8 (восемь посадочных мест, общий вес груза — до 2,6 т) и один «Борей» (два посадочных места, общий вес груза — до 700 кг).

В составе нынешней экспедиции семь человек — шестеро россиян и один француз. Руководитель экспедиции — летчик-космонавт, Герой России Валерий Токарев, научный руководитель — космонавт исследователь, Герой Советского Союза, член-корреспондент Российской академии наук Олег Атьков. Единственный зарубежный участник перелета — пилот гидроавиации Лоик Блез.