ЦКБ «Айсберг» не исключает строительства в России еще четырех атомных ледоколов 

ВЛАДИВОСТОК, 28 июля. /ТАСС/. Генеральный директор ЦКБ «Айсберг» Александр Рыжков не исключил строительства еще четырех атомных ледоколов проекта 22220. Об этом он сообщил в субботу, выступая на сессии первого Международного дальневосточного морского салона.
"В настоящий момент на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге строится серия из трех ледоколов, это ледоколы проекта 22220 мощностью 60 мегаватт. Возможно продление серии, скорее всего будет продление серии еще на два ледокола. Будут четвертый и пятый ледоколы, а также может быть будет еще и шестой и седьмой", — сообщил Рыжков.
Он подчеркнул необходимость замены атомного ледокольного флота страны. «В настоящий момент атомный ледокольный флот насчитывает четыре ледокола, это ледокол „Ямал“, „50 лет победы“, „Таймыр“ и „Вайгач“. Однако, практически все эти ледокола даже с учетом продления их ресурса через 4-6 лет будут выведены из эксплуатации, поэтому, безусловно, необходима замена атомного ледокольного флота». — сообщил Рыжков.
Атомоходы проекта 22220, разработанного ЦКБ «Айсберг», станут самыми большими и самыми мощными атомными ледоколами в мире. Они предназначены для самостоятельной проводки судов в Арктике, ледокольной проводки судов на мелководных участках Енисея и Обской губы, оказания помощи судам и спасательных работ в ледовых условиях и на чистой воде.
Первый Международный дальневостосточный салон проходит во Владивостоке с 26 августа. В нем принимают участие более 1,5 тыс. человек из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе представители судостроительных и судоремонтных компании. Участники деловой программы салона обсуждают проблемы судостроения, инфраструктуры и логистики и регулирования отрасли.