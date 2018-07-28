Vietnam Airlines вошли в ТОП-50 «Авиационного Оскара»

Vietnam Airlines стали единственным вьетнамским перевозчиком, вошедшим в список 100 лучших авиакомпаний в мире по версии сайта Skytrax

Попадание в список Skytrax World Airline Awards считается настолько престижным, что его первую позицию даже называют «Авиационным Оскаром». Он составляется на основе опроса 24 млн пассажиров из более чем 100 стран.

В списке 2018 года Vietnam Airlines занимает 50-е место. Стоит отметить, что в прошлом году вьетнамский национальный перевозчик был ближе к «Оскару» на три позиции. Первую позицию несколько лет подряд удерживают Singapore Airlines, оставляя позади Qatar Airways и ANA All Nippon Airways.

Тем не менее, Vietnam Airlines продолжают расти как по количеству пассажиров, так и по качеству их обслуживания. С этим согласны и пользователи сайта Trip Advisor.

Источник: VnExpress