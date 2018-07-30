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Церемония прощания с писателем В. Войновичем началась в Москве
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Церемония прощания с писателем В. Войновичем началась в Москве 

Агентство «Москва» 19 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Церемония прощания с писателем Владимиром Войновичем началась в большом зале Центрального дома литераторов, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Это был очень теплый человек, очень внимательный — не только к близким людям, но и вообще к окружающим. Он всегда находил время, несмотря на то что работал непрерывно — писал свои произведения и картины. Буквально за несколько дней до того, что случилось, мы с ним говорили по телефону — скоро у его жены Светы день рождения, и он написал стихи — договаривались о том, кто и какую строфу будет читать. То есть никаких мыслей отрицательных не было, он был в прекрасном настроении и сказал, что у него очень хороший творческий период», — сказал журналистам перед церемонией бывший вице-премьер и бывший министр экономики России, друг писателя Яков Уринсон.
На сцене установлен открытый гроб, к нему возложены цветы и венки. В зале играет музыка и демонстрируются фотографии из жизни прозаика. Вместе с родными писателя с ним пришли проститься десятки людей.
В. Войнович является автором произведений «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Москва 2042», «Антисоветский Советский Союз» и других. Писатель умер на 86-м году жизни в ночь на субботу, 28 июля. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Писателя похоронят на Троекуровском кладбище.
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