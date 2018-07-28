Стало известно о смерти Владимира Войновича

Скончался автор стихотворения «Четырнадцать минут до старта» («Я верю, друзья, караваны ракет…») и романа «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» Владимир Войнович , сообщил журналист Виктор Давыдов

По его словам, о смерти Войновича сообщила друзьям писателя «родственница из Москвы ».

Как рассказал Давыдов в Facebook, причиной смерти стал сердечный приступ.

Владимир Войнович — прозаик, поэт, сценарист, драматург. Помимо романов о Чонкине известен своей антиутопией «Москва 2042».

В 1980–1981 годах его выслали из СССР и лишили советского гражданства, в 1990 году гражданство было возвращено, Войнович вернулся в СССР.