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Стало известно о смерти Владимира Войновича
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Стало известно о смерти Владимира Войновича 

Деловая газета «Взгляд» 57 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Скончался автор стихотворения «Четырнадцать минут до старта» («Я верю, друзья, караваны ракет…») и романа «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» Владимир Войнович, сообщил журналист Виктор Давыдов.
По его словам, о смерти Войновича сообщила друзьям писателя «родственница из Москвы».
Как рассказал Давыдов в Facebook, причиной смерти стал сердечный приступ.
Владимир Войнович — прозаик, поэт, сценарист, драматург. Помимо романов о Чонкине известен своей антиутопией «Москва 2042».
В 1980–1981 годах его выслали из СССР и лишили советского гражданства, в 1990 году гражданство было возвращено, Войнович вернулся в СССР.
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