Прощание с писателем Владимиром Войновичем состоится в Центральном Доме литераторов

МОСКВА , 30 июля. / ТАСС /. Прощание с писателем Владимиром Войновичем и похороны состоятся в Москве. Известный прозаик скончался в возрасте 85 лет в ночь на 28 июля.

Как сообщили корр. ТАСС в семье Войновича, гражданская панихида начнется в 11:00 мск в Центральном Доме литераторов, похороны состоятся на Троекуровском кладбище.

Соболезнования в связи с кончиной писателя выразили его друзья и коллеги.

Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал Войновича «писателем щедрого таланта» и отметил его вклад в укрепление свободы слова в России.

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал уход писателя большой потерей для русской жизни, для русского общества, потому что «желание быть честным — одно из самых трудно исполнимых желаний людей, которые живут в мире полном компромиссов».

Глава Фонда Достоевского, писатель Игорь Волгин убежден, что поэзия Владимира Войновича была символом космической эпохи. По его словам, писатель «был личностью легендарной, сначала в сознание вошли его стихи, он отождествлялся с эпохой космоса, полета человека в космос, космонавты и сейчас исполняют гимн на его стихи — „Я верю, друзья“.

Из биографии

Войнович родился 26 сентября 1932 года в Сталинабаде (Таджикская ССР; ныне Душанбе, Таджикистан ). Он является автором романов „Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина“, „Москва 2042“, „Монументальная пропаганда“ и других произведений.

Писатель также известен как автор текстов ко многим песням. Наибольшую известность приобрела песня „Четырнадцать минут до старта“, посвященная космонавтике. В 2001 году за роман „Монументальная пропаганда“ Войнович был удостоен Государственной премии РФ.