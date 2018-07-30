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Прощание с писателем Владимиром Войновичем состоится в Центральном Доме литераторов
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Прощание с писателем Владимиром Войновичем состоится в Центральном Доме литераторов 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Прощание с писателем Владимиром Войновичем и похороны состоятся в Москве. Известный прозаик скончался в возрасте 85 лет в ночь на 28 июля.
Как сообщили корр. ТАСС в семье Войновича, гражданская панихида начнется в 11:00 мск в Центральном Доме литераторов, похороны состоятся на Троекуровском кладбище.
Соболезнования в связи с кончиной писателя выразили его друзья и коллеги.
Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал Войновича «писателем щедрого таланта» и отметил его вклад в укрепление свободы слова в России.
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал уход писателя большой потерей для русской жизни, для русского общества, потому что «желание быть честным — одно из самых трудно исполнимых желаний людей, которые живут в мире полном компромиссов».
Глава Фонда Достоевского, писатель Игорь Волгин убежден, что поэзия Владимира Войновича была символом космической эпохи. По его словам, писатель «был личностью легендарной, сначала в сознание вошли его стихи, он отождествлялся с эпохой космоса, полета человека в космос, космонавты и сейчас исполняют гимн на его стихи — „Я верю, друзья“.
Из биографии
Войнович родился 26 сентября 1932 года в Сталинабаде (Таджикская ССР; ныне Душанбе, Таджикистан). Он является автором романов „Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина“, „Москва 2042“, „Монументальная пропаганда“ и других произведений.
Писатель также известен как автор текстов ко многим песням. Наибольшую известность приобрела песня „Четырнадцать минут до старта“, посвященная космонавтике. В 2001 году за роман „Монументальная пропаганда“ Войнович был удостоен Государственной премии РФ.
Диссидентская деятельность Войновича и зарубежная публикация „Жизни и необычайных приключений солдата Ивана Чонкина“ повлекли за собой давление на него со стороны Союза писателей СССР и органов государственной безопасности. В июне 1981 года указом Президиума Верховного Совета СССР он был лишен советского гражданства. В 1981 — 1990 годах проживал в ФРГ (получил германское гражданство) и США, сотрудничал с радиостанцией „Свобода“. В августе 1990 года писателю было возвращено советское гражданство, после чего он вернулся на родину.
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