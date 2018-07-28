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Писателя Войновича похоронят на Троекуровском кладбище
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Писателя Войновича похоронят на Троекуровском кладбище 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: MosDay.ru
Прощание с писателем Владимиром Войновичем пройдет 30 июля в Центральном доме литераторов, передает НСН.
Похороны состоятся в тот же день на Троекуровском кладбище. Об этом рассказали журналистам в семье писателя.
О смерти Войновича стало известно в ночь на 28 июля. Писатель скончался от сердечного приступа.
Коллеги и друзья прозаика выразили его близким соболезнования. Так, актриса Лидия Федосеева-Шукшина в беседе с журналистами рассказала, что Войнович был ироничным и смелым, а также обладал прекрасным чувством юмора.
Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал Войновича «писателем щедрого таланта». Он отметил особый вклад прозаика в развитие принципов равноправия, взаимопонимания и общественного согласия в России.
Владимир Войнович является автором романов «Жизнь и приключения солдата Ивана Чонкина», «Москва 2042», «Монументальная пропаганда» и других.
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