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Названа дата похорон писателя Владимира Войновича
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Названа дата похорон писателя Владимира Войновича 

Пятый канал 6 часов назад
Фото: Пятый канал
Жена писателя и поэта Владимира Войновича — Светлана Колесниченко — рассказала, когда состоятся его похороны.
— С датой и местом прощания пока еще не определились, но похороны будут, скорее всего, в понедельник (30 июля — Прим.ред.), — цитирует ее ТАСС.
Войнович написал такие известные произведения, как «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Москва 2042», «Шапка» и «Два товарища».
Поэт и писатель активно участвовал в движении за права человека, что вызывало конфликт с властями. В 1974 году Войновича исключили из Союза писателей, а затем и вовсе выслали из СССР и лишили гражданства. 12 лет он жил в ФРГ и США. В 1990-м Войновичу вернули советское гражданство, и он прилетел на родину.
Ранее Пятый канал публиковал отрывок из интервью Владимира Войновича, в котором он рассуждает о религии.
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