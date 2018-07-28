Названа дата похорон писателя Владимира Войновича

— С датой и местом прощания пока еще не определились, но похороны будут, скорее всего, в понедельник (30 июля — Прим.ред.), — цитирует ее ТАСС

Войнович написал такие известные произведения, как «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Москва 2042», «Шапка» и «Два товарища».

Поэт и писатель активно участвовал в движении за права человека, что вызывало конфликт с властями. В 1974 году Войновича исключили из Союза писателей, а затем и вовсе выслали из СССР и лишили гражданства. 12 лет он жил в ФРГ США . В 1990-м Войновичу вернули советское гражданство, и он прилетел на родину.

Ранее Пятый канал публиковал отрывок из интервью Владимира Войновича, в котором он рассуждает о религии.