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Скончался писатель Владимир Войнович
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Скончался писатель Владимир Войнович 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
По предварительной информации, причиной стал сердечный приступ.
О смерти литератора сообщил на своей странице в Facebook журналист Виктор Давыдов:
Новость дополняется.
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