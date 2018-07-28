Что изменится, если Каспий станет морем

Спустя 20 лет непримиримых споров, напряжения и взаимного непонимания пять государств, имеющих выход к Каспийскому морю, могут, наконец, прийти к общему знаменателю в вопросе о присуждении ему законного статуса, что может положить конец переговорам, которые длятся уже четверть века.

Казахстана, Ирана, Азербайджана и Каспийское море, которое считается крупнейшим озером в мире, теснится между Европой и Азией, между Востоком и Западом и омывает берега России Туркменистана . Учитывая богатство его природных ресурсов и огромные интересы, связанные с его эксплуатацией, то, что оно оказалось в центре двадцатилетних распрей безусловно неудивительно: в водах Каспийского моря сокрыто 50 миллиардов баррелей нефти и огромное количество природного газа — около 300 триллионов кубических футов.

Остается решить окончательно один вопрос: считать его морем или озером, и от этого решения могут зависеть геополитические последствия всего Каспийского региона и энергетических рынков Азии и Европы. Несколько дней тому назад российское правительство опубликовало проект соглашения — документа, который, по наиболее оптимистичным прогнозам, должны официально подписать пять прибрежных государств 12 августа в Актау, портовом городе Казахстана.

В случае одобрения этого документа Каспий будет считаться полноценным морем, и его недра будут подчинены закону «срединной линии», в соответствии с которым граница подконтрольных недр будет формироваться всеми точками, равноудаленными на 12 морских миль от берега. Как следует из конвенции ООН по морскому праву, прибрежные государства могут контролировать часть морского дна в пределах 12 морских миль от своего берега и имеют возможность эксплуатировать гораздо более обширную экономическую зону.

Подобное решение повредит прежде всего Ирану, под контролем которого окажется территория, равная всего 14% Каспийского моря. Поэтому Тегеран всегда настаивал на равном распределении морского дна, в этом случае под контролем каждого государства оказалось бы по 20% территории.

Помимо предоставления контроля на 12 морских милях от берега проект соглашения, если он будет одобрен, даст эксклюзивные права на рыболовство еще на десять морских миль и запретит военное присутствие на территории Каспия всех тех государств, которые не имеют к нему выхода. Соглашение предусматривает также возможность строительства прибрежными государствами подводных газопроводов без необходимости получения разрешения от стран, через которые они не будут проходить, что теоретически может упростить путь для строительства транскаспийского газопровода между Туркменистаном и Европой. Этот проект всегда сталкивался с неприятием со стороны России и Ирана, тщательно охраняющих свои доли энергетического рынка.

Россия всегда давала понять, что хочет считать Каспийское море озером, чтобы сохранить свою доминирующую позицию в регионе. В общих чертах той же линии придерживается и Иран, который перед распадом СССР вместе с ним разделял контроль над Каспием. На противоположном фронте среди тех, кто поддерживает признание Каспия морем, находятся три остальных прибрежных государства — Азербайджан, Казахстан и Туркменистан, заинтересованные главным образом в строительстве газопроводов и эксплуатации своих энергетических ресурсов.

Более сложной в любом случае остается позиция России. На первый взгляд, Москва ничего не выиграет от строительства новых газопроводов в Каспийском море, и даже наоборот, транскаспийский газопровод между Туркменистаном и Европой не только будет обходить российскую территорию, но и отхватит значительную долю российских энергетических поставок в Европу, что станет очевидным ущербом для Москвы. На самом деле, России интереснее та часть соглашения, которая касается военного присутствия: препятствуя доступу к Каспийскому морю военных государств, не имеющих к нему выхода, соглашение фактически исключает военное присутствие Соединенных Штатов и других стран на территории Каспия, что позволяет России укрепить свою власть на Кавказе. Опасения России, связанные с возможным строительством транскаспийского газопровода, могут быть смягчены будущим запуском «Северного потока — 2», который сможет обеспечить транзит российского газа в Европу.

Чтобы соглашение было одобрено, требуется, как бы то ни было, полное согласие Ирана, на которое никак нельзя рассчитывать. Помимо необходимости принять принцип, используемый для разделения Каспия, который нанесет государству ущерб, Ирану придется также найти выход из многолетних разногласий с Туркменистаном и Азербайджаном в вопросе о распределении дна южной части Каспия. В прошлом, чтобы не допустить разведки газовых и нефтяных месторождений соседними государствами, эти три страны дошли до открытых угроз, едва не вступив в военный конфликт.