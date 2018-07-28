Завершено строительство четырех птичников для цыплят бройлеров в Наро-Фоминском районе

Завершено строительство четырех птичников для выращивания цыплят бройлеров в Наро-Фоминском районе Подмосковья , сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области со ссылкой на его начальника Артура Гарибяна.

«После проведения проверки по извещению об окончании строительства и устранения замечаний заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации выдано четырем птичникам, возведенным в зоне Б птицефабрики «Элинар-Бройлер» в пос. Новая Ольховка Наро-Фоминского района», — приводятся в сообщении слова А. Гарибяна.

Как уточнили в пресс-службе, объекты построены в рамках первой очереди и предназначены для клеточного содержания цыплят бройлеров. Площадь каждого одноэтажного птичника составляет порядка 2 тыс. 88 кв. м.

«Предполагается, что в одном птичнике будет размещено порядка 98 тыс. птиц одновременно. Благоустройство территории отвечает всем необходимым современным стандартам. Застройщиком выступает ООО «Птицефабрика „Элинар-Бройлер“. Финансирование — средства инвестора», — отметили в пресс-службе.

А. Гарибян добавил, что в рамках расширения основных производственных площадей птицеводческого комплекса всего на территории птицефабрики будет возведено 16 птичников в несколько очередей.