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История парка в открытках: на Мясницкой презентовали книгу о «Сокольниках»
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История парка в открытках: на Мясницкой презентовали книгу о «Сокольниках» 

Управа района Сокольники 40 минут назад
В ТД «Библио-глобус» на Мясницкой улице прошла презентация книги «Сокольники в открытках».
Автор издания А. Бугров, кандидат исторических наук, выпускник московского государственного гуманитарного вуза, знакомит читателей с историей парка «Сокольники» с помощью пятидесяти открыток, на которых изображены малоизвестные достопримечательности парка прежних лет.
Впервые публика познакомилась с этими открытками в начале 20 века, а значит, современники получат возможность переместиться во времена давно минувших лет. Чтобы помочь читателю сориентироваться во времени, событиях и пространстве, автор книги комментирует карточки с изображениями интересных мест.
Автор, Александр Бугров, много лет занимается историей востока столица. Книга будет интересна всем, кто интересуется историей Москвы.
Фото предоставлено ПКиО «Сокольники».
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