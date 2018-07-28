История парка в открытках: на Мясницкой презентовали книгу о «Сокольниках»

В ТД «Библио-глобус» на Мясницкой улице прошла презентация книги «Сокольники в открытках».

Автор издания А. Бугров, кандидат исторических наук, выпускник московского государственного гуманитарного вуза, знакомит читателей с историей парка «Сокольники» с помощью пятидесяти открыток, на которых изображены малоизвестные достопримечательности парка прежних лет.

Впервые публика познакомилась с этими открытками в начале 20 века, а значит, современники получат возможность переместиться во времена давно минувших лет. Чтобы помочь читателю сориентироваться во времени, событиях и пространстве, автор книги комментирует карточки с изображениями интересных мест.

Автор, Александр Бугров, много лет занимается историей востока столица. Книга будет интересна всем, кто интересуется историей Москвы

Фото предоставлено ПКиО «Сокольники».