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Бывший глава предвыборного штаба Трампа предстанет перед судом
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Бывший глава предвыборного штаба Трампа предстанет перед судом 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
Бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт предстанет сегодня перед судом по делу о банковских и налоговых махинациях. Если его признают виновным по всем пунктам обвинения грозит до 305 лет лишения свободы, отмечает газета Le Temps.
Заседание состоится в федеральном окружном суде Александрии (штат Вирджиния). Главной темой слушаний станет уклонение Манафорта от уплаты налогов и нечестно нажитое им состояние. При этом, как пообещал прокурор, вопрос о предполагаемых связях экс-главы предвыборного штаба Трампа с Россией подниматься не будет. Зато речь пойдет о его связях с Украиной.
Обвинение намерено доказать, что Манафорт заработал более 60 миллионов долларов во время своей работы на Украине, но не задекларировал большую часть этих средств. Жюри предстоит изучить фотографии имущества обвиняемого, снимки доказывают приобретением дорогостоящей одежды и антиквариата, ковров и произведений искусства. Защита пыталась изъять из дела более 50 вещдоков, но прокурор настаивает, что они имеют прямое отношение к делу и имеют «доказательную силу».
Ожидается, что для дачи показаний будут вызваны 35 свидетелей, в том числе бывшие коллеги и друзья Манафорта, например, его бывшая правая рука Рик Гейтс.
До середины июня Манафорт содержался под домашним арестом, однако в преддверии слушаний было решено взять его под стражу.
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