Это не КГБ вашего дедушки

Глядя на конкурирующие разведывательные службы России и их перекрывающие друг друга операции против Соединенных Штатов , а также порой весьма небрежные методы работы, некоторые из ветеранов ЦРУ гадают, а не хотят ли на самом деле российские агенты, чтобы их поймали.

Конечно, возможно это и правда, что президент Владимир Путин совсем не против того, что деятельность его разведки настолько очевидна, что она постоянно становится предметом общественного обсуждения. Его цель состоит не в краже каких-то секретов, а в дестабилизации американской политической системы. Чем больше людей тревожится по поводу тучи российских шпионов вокруг, тем, на взгляд Путина, лучше.

«Деятельность российской разведки за последние несколько лет стала не только более энергичной, но и более разнородной, — объяснил бывший начальник ЦРУ Джон Бреннан (John Brennan) по электронной почте, — Это неоднородная экосистема, состоящая из элементов, которые нередко конкурируют между собой, и часто их деятельность чем-то напоминает предпринимательскую… Кое-что они делают очень и очень хорошо, демонстрируя по-настоящему тонкие методы работы. Другие вещи не особенно впечатляют».

Рольф Моватт Ларссен (Rolf Mowatt-Larssen), бывший специалист ЦРУ по России, видит, как на российской разведке сказалась смена поколений. «Цена перехода на более быстрые методы реагирования и молниеносных убийств — это увеличение небрежности. Непродуманные решения стали обычным делом. Старшие, более опытные кадры меньше следят за тем, что происходит».

Новый свободный стиль, подразумевающий, что можно применять любые методы, проявился в 2016 году, когда Россия атаковала политическую систему США. Кремль наступал по трем направлениям: военная разведка ГРУ , служба безопасности ФСБ и фабрика троллей, известная под именем Агентство интернет-исследований, которым руководит один из приятелей-олигархов Путина.

Русские распространяли свою скрытую пропаганду через «Фейсбук» (Facebook), «Твиттер» (Twitter), «Викиликс» (WikiLeaks) и прочие социальные платформы. Кто знает, было ли это «заговором», но российские чиновники в 2016 году поддерживали связь с рядом высокопоставленных и не очень сподвижников Дональда Трампа такими способами, которые ФБР просто не могло не заметить. Это было совершенно не похоже на тонкую кампанию влияния. Этому отлично подошло бы название «Операция Хаос».

Москва мониторила публичные выступления, а не обследовала тайники. Согласно обвинительному заключению Министерства юстиции от 13 июля по делу 12 агентов ГРУ, российские участники заговора начали взламывать личную электронную почту Хиллари Клинтон (Hillary Clinton) «после окончания рабочего дня» 27 июля 2016 года. Ранее в тот же день Трамп заявил: «Россия, если ты меня слышишь, я надеюсь, что ты сможешь найти 30 тысяч недостающих писем».

Путина сформировала жесткая бюрократия КГБ и строгая секретность. Но став российским президентом, он усвоил другую модель действий: более свободную, сегментированную, состоящую из различных служб, конкурирующих за благосклонность своего лидера. Старое КГБ развалилось на две части еще в 1991 году: на СВР, которая унаследовала миссию шпионажа за границей, которой занимался когда-то и сам Путин, и ФСБ, перенявшую заботу о безопасности внутри страны.

ФСБ сегодня все больше вмешивается в зарубежные операции и сейчас, возможно, даже затмевает своего «близнеца», говорит Майкл Салик (Michael Sulick), эксперт по России и бывший глава ЦРУ, в одном интервью. Сотрудники ФСБ, вероятно, задействовали хакеров из группировки «Кози Беа» («Cozy Bear»), чтобы взломать материалы Национального комитета Демократической партии США в 2015 году, кроме того Министерство юстиции также обвиняет их во взломе 500 миллионов писем сервиса «Яху» ( Yahoo ).

«Честно говоря, ФСБ делает такие вещи, о которых все думают, но не делают потому, что они слишком рискованны, политически заряжены или чреваты провалом», — написал Марк Галеотти (Mark Galeotti), эксперт по российской разведке, в прошлом году в «Атлантик» (The Atlantic).

ГРУ, традиционно самое предприимчивое и авантюрное крыло российской разведки, сейчас, похоже, вновь возрождается после дорого обошедшихся ошибок во время войны с Грузией в 2008 году. Украина стала идеальной возможностью для выгодной презентации тактики ГРУ по скрытому формированию повстанческих сил, писал Галеотти в этом месяце. По его мнению, это ГРУ приложило руку к аннексии Крыма в 2014 году и инциденту со сбитым самолетом «Малазийских авиалиний», и оно же вмешивалось в политику США в 2016 году, а также попыталось убить российского перебежчика Сергея Скрипаля Великобритании в марте.

Отравление Скрипаля демонстрирует готовность России идти на риск, и то, что она не боится быть уличенной. Происхождение предположительно использованного нервнопаралитического яда «Новичок» легко было проследить до России.

Интересным примером работы нового поколения российских представителей шпионского ремесла стал случай Марии Бутиной, которую Министерство юстиции обвиняет в том, что та организовала скрытую кампанию влияния, частично направленную на Национальную стрелковую ассоциацию США. В обвинительном заключении утверждается, что она действовала под тайным руководством российского чиновника, который работал в парламенте и Центральном банке и получал финансирование от еще одного русского — олигарха-миллиардера.

Когда Бутина сфотографировалась возле Капитолия США в день инаугурации, ее предполагаемый российский руководитель написал, согласно судебным документам, одобрительно: «Ты лихая девушка». Три месяца спустя, когда американские связи Марии Бутиной были преданы гласности в СМИ, ее предполагаемый руководитель написал: «Как вам там в лучах новой славы? Поклонники еще не просят у вас автографы?»

Это не КГБ вашего дедушки. Путин руководит многоступенчатой шпионской службой, подходящей для эры Интернета, — такой же оперативной, быстро исчезающей и потенциально разрушительной, как изображение в «Снапчате» (Snapchat).