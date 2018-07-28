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В Приднестровье торжественно отметят 26-летие миротворческой операции
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В Приднестровье торжественно отметят 26-летие миротворческой операции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТИРАСПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости. Праздничные мероприятия, посвященные 26-летию ввода миротворческих сил РФ, пройдут в субботу в Приднестровье.
Торжества начнутся утром с митинга и возложения цветов у памятной арки «Блаженны миротворцы» на въезде в Бендеры. Затем состоится возложение цветов к установленному на Аллее миротворцев памятнику российскому солдату-миротворцу, на котором начертано «Где мы — там мир».
В 9.00 в Бендерах в военном городке российских миротворцев пройдут основные мероприятия. На плацу состоится торжественное построение личного состава воинских контингентов СМС и митинг. Здесь же состоится награждение и поощрение наиболее отличившихся военнослужащих.
В этот день посетить военный городок российских миротворцев могут все желающие. Вниманию посетителей будет представлена военная техника и стрелковое оружие, показательный рукопашный бой, концерт и обед в солдатской столовой.
К 26-й годовщине начала миротворческой операции приурочен выпуск ежегодной совместной газеты «Миротворец».
Однако остается неясным участие молдавских миротворцев в праздничных мероприятиях. На состоявшемся в четверг заседании Объединенной контрольной комиссии (ОКК — коллективный руководящий орган миротворческой операции) делегация Молдавии не отрицала, но и не подтвердила возможность участия в торжествах.
В настоящее время миротворческую операцию в Приднестровье осуществляют совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и контрольно-пропускных пунктах, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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