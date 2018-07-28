В Приднестровье торжественно отметят 26-летие миротворческой операции

ТИРАСПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости . Праздничные мероприятия, посвященные 26-летию ввода миротворческих сил РФ , пройдут в субботу в Приднестровье.

Торжества начнутся утром с митинга и возложения цветов у памятной арки «Блаженны миротворцы» на въезде в Бендеры. Затем состоится возложение цветов к установленному на Аллее миротворцев памятнику российскому солдату-миротворцу, на котором начертано «Где мы — там мир».

В 9.00 в Бендерах в военном городке российских миротворцев пройдут основные мероприятия. На плацу состоится торжественное построение личного состава воинских контингентов СМС и митинг. Здесь же состоится награждение и поощрение наиболее отличившихся военнослужащих.

В этот день посетить военный городок российских миротворцев могут все желающие. Вниманию посетителей будет представлена военная техника и стрелковое оружие, показательный рукопашный бой, концерт и обед в солдатской столовой.

К 26-й годовщине начала миротворческой операции приурочен выпуск ежегодной совместной газеты «Миротворец».

Однако остается неясным участие молдавских миротворцев в праздничных мероприятиях. На состоявшемся в четверг заседании Объединенной контрольной комиссии (ОКК — коллективный руководящий орган миротворческой операции) делегация Молдавии не отрицала, но и не подтвердила возможность участия в торжествах.

В настоящее время миротворческую операцию в Приднестровье осуществляют совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины . Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и контрольно-пропускных пунктах, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.