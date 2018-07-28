«Жара 2018». День второй: Татьяна Навка, Кристина Орбакайте и другие звезды 

Второй день Международного музыкального фестиваля «Жара 2018», который проходит с 26 по 29 июля в азербайджанском Sea Breeze Resort недалеко от Баку, ознаменовался сразу тремя юбилейными концертами. Валерия, Леонид Агутин и Владимир Преснякова, отметившие в этом году 50-летия, пригласили поклонников, близких и коллег на свои творческие вечера. Юбиляров чествовали Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Анжелика Варум, Наталья Подольская, Стас Пьеха, Любовь Успенская, Жасмин, Юлианна Караулова и многие другие артисты. Наибольшее внимание было приковано к паре Дмитрия Пескова и Татьяны Навки, которые прибыли на площадку вместе с Аразом Агаларовым. Знаменитая фигуристка выбрала для выхода на ковровую дорожку белоснежное кружевное платье в пол с открытыми плечами. Вместе с мужем она намерена задержаться в Баку на пару дней и провести здесь остаток отпуска. В отличие от Татьяны Навки, Кристина Орбакайте появилась перед фотографами в черном длинном платье — и, пожалуй, пока была первой и единственной звездой, отдавшей предпочтение такому строгому и не по сезону закрытому наряду на «Жаре 2018». Правда, свой образ артистка всё же разбавила ярко-розовыми туфлями и небрежной косой на голове.
Фотография: Максим Кашин Кристина Орбакайте
Татьяна Навка и Дмитрий Песков
Фотография: Максим Кашин Лейла Алиева и Юлианна Караулова
Фотография: Максим Кашин Араз Агаларов
Иосиф Пригожин и Валерия
Филипп Киркоров
Наталья Подольская
Григорий Лепс с дочерью Ингой
Жасмин
Стас Пьеха
Эмин Агаларов с сыном
Artik & Asti
Во время гала-концерта звезды исполнили кавер-версии хитов юбиляров, да и сами Владимир Пресняков, Леонид Агутин и Валерия не раз выходили на сцену, чтобы спеть свои лучшие песни и представить неожиданные дуэты. Концерт закончился далеко за полночь.
Фотография: Максим Кашин Леонид Агутин и Любовь Успенская
Фотография: Максим Кашин Анжелика Варум
Фотография: Максим Кашин Глюк`oZa Фестиваль «Жара» проходит в Баку третий год подряд и с каждым разом выглядит всё масштабнее. Более 200 артистов из разных стран мира четыре вечера подряд радуют жителей и гостей Азербайджана эффектными выступлениями.