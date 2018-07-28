В РПЦЗ в Канаде отметили важность сохранения памяти о крещении народов Киевской Руси

"Между славянами России, Украины и Белоруссии не было никогда такого разделения как сейчас. Мы все приняли крещение от святого Владимира, крестившего тогда единую Киевскую Русь, и важно сегодня не забывать об этом", — сказал он.

Архиепископ также добавил, что можно считать Русскую православную церковь (РПЦ) церковью всех славянских народов. «В конце концов не было другой церкви, когда святой Владимир крестил славянские народы [Киевской Руси], и это нас объединяет», — сказал он. Представитель РПЦЗ в Канаде отметил, что после принятия православия в Киевской Руси «паломники пошли с верой по миру и обратили в православие и другие славянские народы».

В Канаде проживают свыше полумиллиона православных, которые являются в основном прихожанами церквей РПЦ и РПЦЗ. Крещение Руси в этой стране будут отмечать праздничными богослужениями.

Праздник Крещения Руси

Князь Владимир (около 960-1015 годы) — князь новгородский (970-988) и киевский (978-1015), при котором произошло Крещение Руси, канонизирован как равноапостольный. Традиционно, согласно летописям, введение в Древней Руси христианства относят к 988 году. 28 июля уже несколько лет в разных странах, где есть православные общины, отмечается День Крещения Руси.