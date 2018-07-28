В Fortnite вернут управляемые ракеты

Epic Games вновь добавит управляемые ракеты в «королевскую битву» Fortnite. Им изменят характеристики, чтобы игроки использовали снаряды для разведки, а не пробовали убить ими друг друга. Разработчики снизили урон и радиус поражения ракет. Кроме того, они будут летать с меньшей скоростью и медленнее поворачиваться. Игроки смогут носить не более 12 снарядов. Когда оружие вернут на основные серверы, неизвестно. Видео с обновлёнными ракетами:

Управляемые ракеты добавили в Fortnite 14 марта 2018 года с патчем 3.4. Их убрали с карты в следующем обновлении, которое вышло 11 апреля: игроки жаловались, что снаряды были чересчур сильными.