На международный «Авиадартс» в Рязань съехались более тысячи участников

АЭРОДРОМ ДЯГИЛЕВО / Рязанская область /, 28 июля. / ТАСС /. Более тысячи летчиков, специалистов инженерных служб и других военных из четырех стран прибыли в Рязань на международный этап конкурса «Авиадартс-2018», который стартует 29 июля в рамках Армейских международных игр. Об этом журналистам рассказали в пресс-центре конкурса.

Белоруссии, Казахстана и "Всего в конкурсе задействовано более 60 самолетов и вертолетов, а также более тысячи военнослужащих четырех стран — Китая России . Впервые на соревнования военных летчиков прибыли более 30 экипажей иностранных государств", — сообщили в пресс-центре.

Также впервые в конкурсе будут задействованы экипажи дальней и военно-транспортной авиации ВВС Народно-освободительной армии Китая на самолетах Н-6 и Y-9 соответственно. Конкурс будет проводиться в семи номинациях в истребительной, бомбардировочной, штурмовой, дальней, военно-транспортной авиации, а также на боевых и транспортных вертолетах.

Церемония открытия конкурса, жеребьевка и сдача нормативов по физической подготовке пройдет 29 июля на аэродроме Дягилево. «3 августа на полигоне Дубровичи пройдут полеты с выполнением воздушной разведки, аэронавигации и техники пилотирования», — рассказали в пресс-центре конкурса.

4 августа на полигоне Дубровичи пройдет самый зрелищный этап конкурса — тактический эпизод «Авиамикс», 7-8 августа — полеты с применением средств поражения по наземным целям, а 11 августа — церемония закрытия конкурса с выступлением пилотажных групп Воздушно-космических сил России.