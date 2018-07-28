СМИ: «Милан» заплатит €15 млн за аренду футболиста «Ювентуса» Игуаина

ТАСС , 28 июля. Итальянские футбольные клубы «Милан» и «Ювентус» достигли договоренности об аренде аргентинского нападающего Гонсало Игуаина за €15 млн Об этом сообщает Football Italia.

По информации портала, срок аренды составит один год, а по окончании сезона «Милан» будет обязан выкупить форварда. Сообщается, что проблемой может стать желание 30-летнего футболиста сохранить годовой оклад в размере €7,5 млн, который игрок получает в «Ювентусе». До конца недели представители Игуаина намерены завершить переход футболиста в миланский клуб.