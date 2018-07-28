СМИ: «Милан» заплатит €15 млн за аренду футболиста «Ювентуса» Игуаина 

ТАСС, 28 июля. Итальянские футбольные клубы «Милан» и «Ювентус» достигли договоренности об аренде аргентинского нападающего Гонсало Игуаина за €15 млн Об этом сообщает Football Italia.
По информации портала, срок аренды составит один год, а по окончании сезона «Милан» будет обязан выкупить форварда. Сообщается, что проблемой может стать желание 30-летнего футболиста сохранить годовой оклад в размере €7,5 млн, который игрок получает в «Ювентусе». До конца недели представители Игуаина намерены завершить переход футболиста в миланский клуб.
Игуаин перешел в «Ювентус» из «Наполи» летом 2016 года за €90 млн Вместе с туринской командой нападающий дважды становился чемпионом Италии и два раза выигрывал Кубок страны. В сезоне-2017/18 игрок провел 50 матчей и забил 23 мяча. На чемпионате мира по футболу в России Игуаин принял участие в трех играх аргентинской национальной команды и не отметился результативными действиями.