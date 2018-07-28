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Более 5 тысяч военных выделено для борьбы с пожарами в Сибири и на Урале
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Более 5 тысяч военных выделено для борьбы с пожарами в Сибири и на Урале 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В оперативных мероприятиях участвуют 700 единиц военной техники, в том числе самолеты и вертолеты.
Для принятия мер по тушению пожаров на территории Центрального военного округа создана специальная группировка войск численностью более 5 тысяч военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Военная авиация круглосуточно ведет разведку лесопожарной обстановки. Командиры экипажей в режиме реального времени передают информацию о замеченных очагах возгорания и задымления на региональные и территориальные центры управления», — говорится в сообщении.
Военнослужащие также занимаются доставкой необходимых грузов и возведением специальных инженерных сооружений, предназначенных для недопущения распространения огня.
Мероприятия проводятся на территории десяти регионов Западной Сибири и Урала. В них задействованы 700 единиц различных видов военной техники.
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