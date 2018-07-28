В Приморье будут строить суперледоколы

На судостроительном комплексе «Звезда» на Дальнем Востоке возведут атомный ледокол «Лидер». Об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли Олег Рязанцев

Кроме того, как отметил замминистра, сейчас строятся три самых мощных в мире атомных ледокола проекта 22220 и планируется создание серии дизельных ледоколов.