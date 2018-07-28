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В Приморье будут строить суперледоколы
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В Приморье будут строить суперледоколы 

Konkurent.ru 1 час назад
Фото: Konkurent.ru
На судостроительном комплексе «Звезда» на Дальнем Востоке возведут атомный ледокол «Лидер». Об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли Олег Рязанцев.
Кроме того, как отметил замминистра, сейчас строятся три самых мощных в мире атомных ледокола проекта 22220 и планируется создание серии дизельных ледоколов.
Для России этот проект стратегически важный: суперледокол должен обеспечить круглогодичную проводку грузовых судов по всей протяженности Северного морского пути. Судоходство по нему ведется и сегодня, но в данный момент в мире нет ни одного ледокола, способного проводить суда в Восточной Арктике с коммерчески выгодной для российских грузовладельцев (нефтегазовых компаний) скоростью — 10-12 узлов. И «Лидер» позволит энергично вывозить арктические ресурсы на мировой рынок.
На размещение площадки для «Лидера» также претендовал Балтийский завод в Санкт-Петербурге.
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