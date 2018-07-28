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На Камчатке первыми в России начали праздновать 1030-летие Крещения Руси
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На Камчатке первыми в России начали праздновать 1030-летие Крещения Руси 

ТАСС 1 час назад
Фото: Украина.ру
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июля. /ТАСС/ Ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской доставили в субботу на Камчатку. Регион первым в стране начал праздновать 1030-летие Крещения Руси, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Петропавловской и Камчатской епархии.
"В рамках празднования 1030-летия Крещения Руси в столицу Камчатки доставили ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской. Святыня будет находиться в Кафедральном соборе 28 и 29 июля, на протяжении всего времени у ковчега будут совершаться молебны", — рассказали в пресс-службе.
29 июля в 09:00 по местному времени (00:00 мск) в Кафедральном соборе во имя Святой Живоначальной Троицы начнется торжественное богослужение, посвященное этой дате. По окончании литургии вокруг собора пройдет праздничный крестный ход, а затем состоится праздничный концерт.
Прихожан также ожидают экскурсии на смотровую площадку под куполом собора и в музей православия, мастер-класс по колокольному звону. Храм будет открыт до позднего вечера.
Праздничные богослужения пройдут по всему Дальнему Востоку. В приморском городе Уссурийск одно из ключевых событий в истории России отметят массовым крещением. В других городах и селах региона, как и по всей стране, пройдут богослужения и крестные ходы. Во Владивостоке праздник отметят концертом творческих коллективов и ярмаркой декоративно-прикладного творчества.
Богослужения пройдут в больших соборах и крошечных церквях Приамурья, Колымы, Чукотки и Якутии. Колокольным звоном отметят праздник во всех православных приходах Сахалина и Курильских островов. Благовест услышат в Благовещенске, Хабаровске и столице БАМа Тынде.
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