На Камчатке первыми в России начали праздновать 1030-летие Крещения Руси

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ , 28 июля. / ТАСС / Ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской доставили в субботу на Камчатку. Регион первым в стране начал праздновать 1030-летие Крещения Руси, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Петропавловской и Камчатской епархии.

"В рамках празднования 1030-летия Крещения Руси в столицу Камчатки доставили ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской. Святыня будет находиться в Кафедральном соборе 28 и 29 июля, на протяжении всего времени у ковчега будут совершаться молебны", — рассказали в пресс-службе.

29 июля в 09:00 по местному времени (00:00 мск) в Кафедральном соборе во имя Святой Живоначальной Троицы начнется торжественное богослужение, посвященное этой дате. По окончании литургии вокруг собора пройдет праздничный крестный ход, а затем состоится праздничный концерт.

Прихожан также ожидают экскурсии на смотровую площадку под куполом собора и в музей православия, мастер-класс по колокольному звону. Храм будет открыт до позднего вечера.

Праздничные богослужения пройдут по всему Дальнему Востоку. В приморском городе Уссурийск одно из ключевых событий в истории России отметят массовым крещением. В других городах и селах региона, как и по всей стране, пройдут богослужения и крестные ходы. Во Владивостоке праздник отметят концертом творческих коллективов и ярмаркой декоративно-прикладного творчества.