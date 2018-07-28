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В США разрешили кормление грудью на улице
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В США разрешили кормление грудью на улице 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
В США окончательно легализовали прилюдное кормление грудью. Соответствующие законы были приняты в последних двух штатах, где данный вопрос не имел чёткого юридического определения, сообщает «Insider».
Несколько дней назад парламенты Айдахо и Юта приняли закон, разрешающим женщинам кормить грудью своих малышей на улице и в общественных местах.
Представитель Республиканской партии, активно продвигавший законопроект в Айдахо, заявил, что он был лично расстроен, когда осознал, что на дворе 2018 год, а женщины штата до сих пор не защищены законом в своём праве на грудное кормление.
Сторонники новой инициативы в обоих штатах отметили, что в других западных странах подобные законы были приняты много лет назад. Например, в Австралии, закон встал на сторону матерей ещё в далёком 1984 году.
В большинстве остальных регионах страны, включая оставшиеся 48 штатов и столицу Вашингтон, подобные законы уже приняты.
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Фото: pixabay.com
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