«Ритуальное убийство» царской семьи — миф, созданный антисемитами

В эти дни вспоминают трагические события, произошедшие в Екатеринбурге сто лет назад: в июле 1918-го были казнены бывший император Николай II и вся его семья. И снова всплывают конспирологические версии.

Многие в РПЦ , в частности митрополит Тихон (Шевкунов), полагают, что царя с семьей не просто убили, а принесли в жертву. «У нас самое серьезное отношение к версии ритуального убийства… Император, даже отрекшись, оставался фигурой символической, сакральной. Убийство царя и его семьи, ставящее последнюю точку в существовании ненавистной для новой власти династии Романовых, было делом совершенно особым, несущим для многих ритуальное, символическое наполнение», — полагает Шевкунов.

Каббала с этими знаками!

Но в чем же, собственно, заключался ритуал и кто его устроители? Большевики?

Расстрелы в 1918 году были довольно банальным делом, не предполагавшим некоего сакрального обряда. (Хотя похоронные конторы сейчас так часто и называют — «Ритуал».)

Поскольку Следственный комитет РФ некоторое время назад заявил, что действительно собирается расследовать версию «ритуального убийства» семьи императора Николая II, их трех слуг и домашнего доктора, на кого-то надо указать пальцем. Кого же будем искать?

Зайдите на некоторые православные воинствующие сайты, там следствие уже проведено: ритуальное убийство императора совершили… евреи-каббалисты!

Доказательства? Санкцию на убийство давал Яков Свердлов . Лично руководил расстрелом и стрелял в царя Яков Юровский . Петр Лазаревич Вой-ков (Вайнер) — член Екатеринбургской ЧК — участвовал в сожжении тел. В расстрельной команде был Шая Исаевич Голощекин и много еще им подобных! (Вообще-то в казни участвовали и русские, и некие «латыши», и мадьяры из расконвоированных пленных, целый «интернационал»!)

Ну так а в чем же ритуал? А вот оно, главное доказательство: каббалистические надписи на внутренних стенах Ипатьевского дома, конкретно — в полуподвальном помещении, где происходил расстрел. Из их расшифровки якобы следует, что царя и его семью товарищи евреи-большевики принесли в жертву своему богу или дьяволу ради мирового господства.

Но какие надписи, если дом в Екатеринбурге давным-давно снесен, а на его месте стоит храм? Оказалось, кое-какие следы остались — благодаря одному следователю при белогвардейцах, одному английскому журналисту и одному русскому полковнику-антисемиту.

Смерть Валтасара

Когда белые взяли город, следователь Н. Соколов, изучавший обстоятельства казни, осмотрел дом и зафиксировал то, что ему показалось значимым: это были строчки на немецком языке из стихотворения Гейне о последнем вавилонском царе Валтасаре. Его убили якобы за то, что он устроил пир и осквернил своими устами священные сосуды иудеев. Весьма недвусмысленный намек.

Далее были непонятные каббалистические знаки числом четыре. Как считают современные исследователи, эти значки — буквы из трех алфавитов: староеврейского, самаритянского и греческого.

Некоторые специалисты уточняют: еврейский знак означает — ГЛАВА Религии (Церкви), самаритянский знак — ГЛАВА Народа, греческий символ — ГЛАВА Государства. Смотрите, как точно подходит под нашего убиенного православного царя!

Тут же был еще целый ряд цифр, возможно, некий шифр. Соколов их зафиксировал, но большого значения этому не придал.

Английский журналист, сотрудник «Таймс» Роберт Вильтон, наоборот, придал. Он воспользовался материалами Соколова, провел собственное расследование, будучи как раз в это время на Урале, и написал книгу «Последние дни Романовых». В ней очень детально все описано, в том числе дана расшифровка буквенных знаков и числового ряда (другой вопрос — насколько она точна). Кто же сделал эти надписи?

Кто виноват?

Вильтон: «Изречение из Гейне о Валтасаре, написанное на обоях комнаты, где произошло убиение Царской Семьи, сделано справа у самого входа, а рядом с окном, как раз против того места, где был убит сам Царь, оказалась каббалистическая надпись». Вот как сказано в протоколе осмотра: «На самом краю подоконника чернилами сделаны одна над другой три надписи: „1918 года“, „148467878 р 32“, а вблизи их написано такими же чернилами и тем же почерком „87888“.

Вывод Вильтона: „С точки зрения уголовного судопроизводства, юридическими виновниками этого кошмарного злодеяния являются зачинщики — евреи и их подчиненные исполнители: немецко-мадьярские пленные и некоторые русские красногвардейцы“.

Кстати, вскоре после появления книги в первом ее английском издании в 1920 году автор был уволен из газеты. Он полагал, что издатель „Таймс“, лорд Нортклифф, пожелал этим угодить евреям, мстившим автору за его смелые разоблачения.

Поработал с материалом по горячим следам и Михаил Скарятин (Энель), полковник русской императорской армии, белый эмигрант, специалист по оккультизму, убежденный монархист и антисемит. В 1925 году он издал брошюру под названием „Жертва“, в которой представлял расстрел Романовых как ритуальное убийство, якобы устроенное семитами с целью „разрушения всемирно установленного порядка“. Рукой этих авторов водил махровый антисемитизм.

Сон разума рождает чудовищ

Примечательно, что материалы Скарятина в переводе использовал немецкий идеолог Гельмут Шрамм для подготовки работы „Ритуальное убийство у евреев“ (1943). Чувствуете, куда заводят некоторые писательские идейки? Из них вырастают концлагеря, газовые камеры, крематории.

Как сейчас, по прошествии ста лет, доказывать, что имело место ритуальное убийство? Живых свидетелей нет, есть только книжки и, прямо скажем, немногочисленные вещдоки.

»С одного выстрела упал замертво»

Однажды, в пору моего газетного собкорства на Северном Кавказе, мне в руки попали четыре тетрадных листка, исписанных простым карандашом мелким почерком. Это были воспоминания одного из участников расстрела императора и его семьи. Товарищ (русский, не еврей) приехал на склоне лет поправить здоровье на Кавминводы, и сотрудники Пятигорского краеведческого музея попросили его вспомнить, как они убивали царя. Палач охотно исполнил просьбу. «С одного моего выстрела б. царь упал замертво», — писал он. Явно гордился цареубийством. Но известно, что первые два выстрела в государя произвел Юровский, комендант дома особого назначения и руководитель расстрельной команды. Потом в Николая и других начали беспорядочно палить остальные. Государь упал только после того, как в него попала пятая пуля. Участники расстрела в оставшихся записках противоречат друг другу в деталях. Как верить таким «показаниям»? С чем работать нынешнему следствию?

Фактом являются только вот эти странные надписи на обоях, на подоконнике (непонятно, сделанные до убийства или после). Кто их оставил и зачем — загадка века. Но мне кажется, что разбираться с этим нужно историкам, а не следакам. И уж во всяком случае, негоже возбуждать людей друг против друга. Нужны доказательства, а их нет. Имеющиеся — из области конспирологии.

Надписи, о которых идет речь, сделаны на полосатых обоях. Именно такими была оклеена полуподвальная расстрельная комната.

Почему надписи сохранились в цвете? Надо полагать, Соколов вырезал эти фрагменты обоев и приобщил к делу, которое и дошло до нас. На фото 1927 года, где делегация бельгийской молодежи в том же подвале любопытствует, обоев уже нет — ободрали.

Что касается древнеиндийского знака, который изобразила на стене императрица. Такое у нее было обыкновение, когда семья въезжала в новое помещение, — «на счастье».

Счастья не случилось.

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