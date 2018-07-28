Юрген Клопп: Одна из моих главных целей в жизни — заставить Моуринью улыбнуться

— Играет ли Моуринью в игры разума? Да, конечно, немного, но все в порядке. Я также слышал, что он находит меня смешным. И одна из моих самых главных целей в жизни — заставить Моуринью улыбнуться. Это происходит не слишком часто, поэтому, если это случилось из-за «Ливерпуля», — отлично!

В прошлом я сказал несколько вещей. Не могу вспомнить, что именно, но это были слова о переходе Погба. Никогда не буду говорить о « Манчестер Юнайтед », если меня об этом не спрашивали. Но я достаточно вежлив, чтобы ответить, если меня кто-то спросил.

У меня нет абсолютно никаких проблем с тем, что говорит Моуринью. Это свободная страна. Он может говорит все что захочет, — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Ранее Моуринью высказался о трансферной компании «Ливерпуля», который нынешним летом потратил на подписание новичков 250 миллионов фунтов.