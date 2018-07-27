S&P изменило прогноз по рейтингам «МКБ-Лизинга» со «стабильного» на «негативный»

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по рейтингам «МКБ-Лизинга» со «стабильного» на «негативный» и подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги компании на уровне «B-/В».

Как поясняется в сообщении агентства, пересмотр прогноза обусловлен аналогичным рейтинговым действием в отношении ИК «Регион» (новый конечный собственник «МКБ-Лизинга». — Прим. Банки.ру ). S&P не рассматривает «МКБ-Лизинг» как обособленную дочернюю компанию ИК «Регион» и считает, что прогнозы по рейтингам обеих компаний необходимо рассматривать синхронно.

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«Мы не обособляем рейтинги «МКБ-Лизинга» от рейтингов ИК «Регион», что связано с недостаточно строгими регулятивными ограничениями относительно показателей ликвидности, капитализации и фондирования для российских лизинговых компаний. На наш взгляд, эти регулятивные ограничения не предполагают существования механизмов, которые могли бы оградить дочернюю организацию от предоставления группе поддержки в объеме, потенциально неблагоприятном для собственной кредитоспособности дочерней компании. Наши рейтинги «МКБ-Лизинга» учитывают риск того, что в случае стрессовой ситуации для ИК «Регион» материнская компания может использовать ресурсы «МКБ-Лизинга», — указывают аналитики.

«Негативный» прогноз по рейтингам «МКБ-Лизинга» отражает прогноз по рейтингам ИК «Регион».

Агентство может предпринять негативное рейтинговое действие в отношении «МКБ-Лизинга» в случае аналогичного действия в отношении ИК «Регион». «Если, вопреки нашим ожиданиям, „МКБ-Лизинг“ столкнется с серьезными затруднениями, связанными с изменением бизнес-, финансовых или операционных условий, что приведет к риску неисполнения обязательств, мы можем понизить рейтинги компании до „ССС+“ или ниже. На наш взгляд, с учетом уровня рейтинга материнской компании в настоящее время позитивное рейтинговое действие в отношении „МКБ-Лизинга“ маловероятно. Изменение статуса „МКБ-Лизинга“ в группе не окажет немедленного влияния на его рейтинг даже в случае повышения рейтингов ИК „Регион“, что мы считаем маловероятным», — говорится в сообщении S&P.