Профсоюзы Поморья готовят массовые акции против пенсионной реформы в начале сентября

Свои ближайшие планы профсоюзы наметили сегодня на совещании руководителей организаций, входящих в состав Федерации профсоюзов Архангельской области . Все они выступили резко против принятия закона о повышении пенсионного возраста в России и внесения в него каких-либо поправок.

— Такой закон — это существенное ухудшение положения работников и он в любом виде будет

антинародным, — резюмировали участники совещания. Решение о массовых акциях протеста было принято коллегиально. 4 сентября

Архангельске проведут массовый митинг против повышения

пенсионного возраста, на который приглашаются депутаты как регионального

парламента, так и Госдумы от нашего региона. 5 сентября в Федерации профсоюзов Архангельской области планируется заседание

внеочередного Совета, где будет рассматриваться единственный вопрос: «О позиции Совета ФПАО в связи с рассмотрением проекта ФЗ №489161-7 „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

по вопросам назначения и выплаты пенсий“. С учётом

решений внеочередного Совета ФПАО 6 и 7 сентября в регионе пройдут

веерные акции членов профсоюзов против повышения пенсионного возраста.

Первый крупный митинг против повышения пенсионного возраста прошел 1 июля. На него пришло около 300 человек. На следующий день массовый пикет провели профсоюзы Архангельской области. На нем присутствовало около 500 человек. Профсоюзы и другие организации собрали более 60 тысяч подписей против пенсионной реформы.