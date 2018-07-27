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Профсоюзы Поморья готовят массовые акции против пенсионной реформы в начале сентября
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Профсоюзы Поморья готовят массовые акции против пенсионной реформы в начале сентября 

29.ru 51 минуту назад
Фото: 29.ru
Свои ближайшие планы профсоюзы наметили сегодня на совещании руководителей организаций, входящих в состав Федерации профсоюзов Архангельской области. Все они  выступили резко против принятия закона о повышении пенсионного возраста в  России и внесения в него каких-либо поправок.
— Такой закон — это  существенное ухудшение положения работников и он в любом виде будет
антинародным, — резюмировали участники совещания. Решение о  массовых акциях протеста было принято коллегиально. 4 сентября
в Архангельске проведут массовый митинг против повышения
пенсионного возраста, на который приглашаются депутаты как регионального
парламента, так и Госдумы от нашего региона. 5 сентября в  Федерации профсоюзов Архангельской области планируется заседание
внеочередного Совета, где будет рассматриваться единственный вопрос: «О  позиции Совета ФПАО в связи с рассмотрением проекта ФЗ №489161-7 „О  внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам назначения и выплаты пенсий“. С учётом
решений внеочередного Совета ФПАО 6 и 7 сентября в регионе пройдут
веерные акции членов профсоюзов против повышения пенсионного возраста.
Первый крупный митинг против повышения пенсионного возраста прошел 1 июля. На него пришло около 300 человек. На следующий день массовый пикет провели профсоюзы Архангельской области. На нем присутствовало около 500 человек. Профсоюзы и другие организации собрали более 60 тысяч подписей против пенсионной реформы.
10 июля прошел митинг ЛДПР в Новодвинске и Северодвинске. Параллельно их коллеги из Коряжмы неоднократно выходили в пикеты и собирали подписи. 14 июля митинг провели КПРФ.
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