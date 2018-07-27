В ЮВО на конкурсе выявили самого «верного друга» среди 50 овчарок, ротвейлеров и ризеншнауцеров

В церемонии примет участие администрация Дмитровского и Талдомского района Московской области , представители ветеранских и общественных организаций, члены Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

В Южном военном округе (ЮВО) на базе горного мотострелкового соединения, дислоцированного в Карачаево-Черкеской Республике, завершился окружной этап конкурса «Верный друг».

В рамках соревнований кинологи со служебными собаками преодолели на время трассу дог-биатлона, полосу препятствий, а также продемонстрировали навыки исполнения служебных команд.

По результатам конкурса первое место завоевала команда 49-й общевойсковой армии, на втором месте — кинологи 4-й армии ВВС и ПВО, «бронза» — у отдельной бригады связи, дислоцированной в Ростовской области

Команда победителей была представлена восточно-европейскими, немецкими и средне-азиатскими овчарками. Лучший результат на конкурсе показали рядовой контрактной службы Павел Наследышев и его верный друг — восточно-европейская овчарка по кличке «Один».

Армении и В состязаниях принимали участие около 50 вожатых со служебными собаками, которые прибыли из соединений, дислоцированных в Ростовской и Волгоградской областях, а также из российских военных баз в Южной Осетии Абхазии . Служебные собаки были представлены породами ротвейлер, английская, немецкая, восточно-европейская овчарки, а также терьер и ризеншнауцер.

Участники крнкурса выполняли по четыре упражнения: преодолевали трассу дог-биатлон одиночно и в составе команды, полосу препятствий и демонстрировали навыки защитной службы. Трёхкилометровую трассу дог-биатлона военнослужащие проходили вместе со своей собакой, поражая по пути мишени из мелкокалиберной винтовки.

На полосе препятствий протяжённостью 300 м собаки под руководством кинологов преодолевали лестницу, барьер, забор, окоп и переползали под низко натянутой сеткой. Завершающей частью конкурса стало задержание нарушителя, его досмотр и конвоирование с последующей защитой от нападения.

При выставлении оценок судьи учитывали не только затраченное участниками время, но и правильность выполнения упражнений, а также дисциплинированность собак.

Лучшие кинологи со своими питомцами представят ЮВО на Всеармейском конкурсе «Верный друг», который пройдет в июне с.г. в Московской области.