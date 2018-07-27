Военные летчики ведут попутную разведку пожаров на Урале и в Западной Сибири

В воздухе ежедневно находятся до 30 летательных аппаратов транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации, которые выполняют задачи по планам летной подготовки, обеспечивают учения мотострелков, выполняют перевозку грузов военного назначения и другие.

Военная авиация круглосуточно ведет попутную разведку лесопожарной обстановки на территории 10 регионов Западной Сибири и Урала, в том числе Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Командиры экипажей в режиме реального времени передают информацию о замеченных очагах возгорания и задымлениях на региональные и территориальные центры управления.

В воздухе ежедневно находятся до 30 летательных аппаратов транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации, которые выполняют задачи по планам летной подготовки, обеспечивают учения мотострелков, выполняют перевозку грузов военного назначения и другие.

Группировка войск общей численностью более 5 тыс. военнослужащих и 700 единиц техники, в том числе 12 единиц авиации, сформирована на территории Центрального военного округа в пожароопасный период для своевременного принятия мер по тушению пожаров.