ЕС даст €600 млн на прокладку линии электропередачи между Францией и Испанией через залив

БРЮССЕЛЬ , 27 июл /ПРАЙМ/. Евросоюз выделит почти 600 миллионов евро на прокладку линии электропередачи через Бискайский залив, для усиления связи электросетей между Испанией Францией , говорится в материалах Еврокомиссии

Речь идет о «гранте на 578 миллионов евро», который будет выделен из специального фонда Евросоюза — Connecting Europe facility, средства пойдут на «софинансирование линии электропередачи, пересекающей Бискайский залив», говорится в сообщении.

Протяженность этого «интерконнектора» составит 280 километров, к 2025 года он удвоит мощности по обмену электроэнергией между Испанией и Францией, а также интегрирует весь Пиренейский полуостров во внутренний рынок электроэнергии Евросоюза, свидетельствуют материалы ЕК.