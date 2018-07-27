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ЕС даст €600 млн на прокладку линии электропередачи между Францией и Испанией через залив
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ЕС даст €600 млн на прокладку линии электропередачи между Францией и Испанией через залив 

Прайм 55 минут назад
БРЮССЕЛЬ, 27 июл /ПРАЙМ/. Евросоюз выделит почти 600 миллионов евро на прокладку линии электропередачи через Бискайский залив, для усиления связи электросетей между Испанией и Францией, говорится в материалах Еврокомиссии.
Речь идет о «гранте на 578 миллионов евро», который будет выделен из специального фонда Евросоюза — Connecting Europe facility, средства пойдут на «софинансирование линии электропередачи, пересекающей Бискайский залив», говорится в сообщении.
Протяженность этого «интерконнектора» составит 280 километров, к 2025 года он удвоит мощности по обмену электроэнергией между Испанией и Францией, а также интегрирует весь Пиренейский полуостров во внутренний рынок электроэнергии Евросоюза, свидетельствуют материалы ЕК.
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