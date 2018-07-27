В Татарстане стартовала смена республиканского профильного лагеря «Аврора — Юный спецназовец»

В церемонии открытия приняли участие представители Военного комиссариата Республики Татарстан

В рамках реализации программы по военно-патриотическому воспитанию молодёжи Казани состоялось торжественное открытие республиканского профильного лагеря «Аврора — Юный спецназовец» для детей ветеранов боевых действий, погибших при исполнении своих служебных обязанностей и воинского долга.

В церемонии открытия приняли участие представители Военного комиссариата Республики Татарстан. Программа проекта «Аврора-Юный спецназовец» проходит уже 13 год подряд. В России данная программа до сих пор не имеет аналогов по методике проведения и уровню специалистов. Программа получила признание Министерства обороны РФ

Основная цель разработки этого проекта — воспитание уважения к человеку в военной форме, уважения и гордости за своих отцов — ветеранов боевых действий, а также необходимости формирования у молодого поколения патриотических чувств, взглядов, убеждений, высокой мотивации поведения на основе героических подвигов бойцов спецназа против терроризма и наркоагрессии и, в конечном счете, готовности к достойному служению интересам общества и государства.