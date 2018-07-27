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В Татарстане стартовала смена республиканского профильного лагеря «Аврора — Юный спецназовец»
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В Татарстане стартовала смена республиканского профильного лагеря «Аврора — Юный спецназовец» 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В церемонии открытия приняли участие представители Военного комиссариата Республики Татарстан.
В рамках реализации программы по военно-патриотическому воспитанию молодёжи Казани состоялось торжественное открытие республиканского профильного лагеря «Аврора — Юный спецназовец» для детей ветеранов боевых действий, погибших при исполнении своих служебных обязанностей и воинского долга.
В церемонии открытия приняли участие представители Военного комиссариата Республики Татарстан. Программа проекта «Аврора-Юный спецназовец» проходит уже 13 год подряд. В России данная программа до сих пор не имеет аналогов по методике проведения и уровню специалистов. Программа получила признание Министерства обороны РФ.
Основная цель разработки этого проекта — воспитание уважения к человеку в военной форме, уважения и гордости за своих отцов — ветеранов боевых действий, а также необходимости формирования у молодого поколения патриотических чувств, взглядов, убеждений, высокой мотивации поведения на основе героических подвигов бойцов спецназа против терроризма и наркоагрессии и, в конечном счете, готовности к достойному служению интересам общества и государства.
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